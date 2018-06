Do tanečních letní šaty nepatří

Štíhlé dívky si mohou dovolit i skládanou sukni, halenka však musí mít prodlouženou délku, aby se prř tanci nesoukala nahoru. Na prodlouženou či první ples patří samozřejmě dlouhé šaty. Krajkový živůtek podtrhuje společenský charakter oblečení. Pro dívky, jejichž pas nelze označit jako vosí, jsou ideální šaty přestřižené nad pasem.

"Taneční jsou i dnes společenskou událostí, proto je nutné volit určité oblečení," radí módní návrhářka Hana Havelková. "Rozhodně nestačí sáhnout po letních šatech s prádlovými ramínky a myslet si, že je vše vyřešeno. Proti prádlovým ramínkům jsem už z hygienických důvodů."Toto střihové řešení v sobě skrývá ještě jeden problém: "dvojitá" ramínka nejsou příliš estetická, bez podprsenky se však většina dívek neobejde. Podprsenky bez ramínek, které dobře drží, sice na trhu jsou, ale jejich cena se pohybuje kolem 2000 korun. Hana Havelková se proto přimlouvá za šaty s krátkými rukávy nebo alespoň se širokými ramínky.Další potíž spočívá obvykle v proporcích. Patnácti- a šestnáctileté slečny totiž mnohdy překypují nejen energií, ale také kilogramy. Příliš oblá ramena v ramínkách nevypadají nejlépe, stejně jako opačný extrém, kterým jsou vyčnívající klíční kosti. Dívky s akné navíc mohou trápit boláčky nejen na tváři, ale také na zádech, čehož si ti okolo vždycky všimnou.Pokud jde o to, z čeho šaty ušít, doporučuje se kombinovat dvě látky, například krajku a jednobarevný materiál. "Tato kombinace působí velmi zajímavě a také společensky," tvrdí Hana Havelková, "efektní bývá zejména kombinace bílé krajky s tmavomodrou nebo černou." Do tanečních se ovšem dnes již zcela běžně nosí tmavé šaty. Nicméně platí, že by si dívky měly barvy vybírat podle toho, které jim sluší. Příjemná bývá i kombinace jednobarevné a vzorované látky, vždy by to ovšem měl být kvalitní nemačkavý materiál. Je třeba dát pozor například na čistou viskózu, která se hodně mačká.Co do střihu, bývá ideální takzvaný princes, který dokáže zakrýt i malé bříško či nepříliš štíhlý pas. Šaty přestřižené v pase mohou škrtit a nebývají při tanci příliš pohodlné, protože mají tendenci "soukat se" nahoru.Boty by měly být na širším podpatku a rozhodně by si je dívka neměla obléknout poprvé až do tanečních. Puchýř se přežije, ale pro ty, které nejsou zvyklé na podpatky, by mohl být nepříjemnou vzpomínkou na první hodiny pád uprostřed parketu.