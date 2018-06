Do světa na zkušenou? Určitě, říká světoběžník Vítězslav Dostál

Dřív se jezdívalo do světa na zkušenou, pak spadla železná opona a našinec si musel vystačit s domácími luhy a háji, případně s několika spřátelenými zeměmi. V ítězslav Dostál z malé vesničky Hlubočec na Opavsku v té době snil o cestě kolem světa. Jakmile závory na hranicích padly, začal se chystat. Ještě v létě 1989 projel na kole západní Evropu, o rok později USA, za další dva roky Austrálii. V roce 1994 pak za tři roky objel svět. Našlapal přibližně 60 tisíc kilometrů a projel 56 zemí. Když se vrátil, bylo mu osmatřicet. Kromě zážitků z cest neměl nic. Usadil se na rozpadajícím se rodinném statku a začal hospodařit prakticky z nuly.* Když je člověk dlouho na cestách, jistě hodně získá. Ale tím, že není doma, taky dost ztrácí. Co jste získal? A co ztratil?Tím, že jsem vyjel do světa jako svobodný a bezdětný, jsem ztratil minimum. O něco víc bych ztratil, kdybych své cesty posuzoval čistě tržním pohledem. Cestoval jsem po světě v době, kdy se u nás takzvaně rozdávaly karty. Kdybych tady byl, asi bych se snažil, aby na mě taky něco zbylo. Takhle na mě nezůstalo nic.* Vaši vrstevníci dávno založili rodiny a mají určitá postavení v zaměstnání. Vy jste s tím začal mnohem později - až kolem čtyřicítky. Cítíte to jako handicap? Nebo naopak jako plus?Jednoznačně plus. Ti druzí, s odrostlými dětmi a zavedenými firmami, se těšili, že si budou užívat. Ale nebudou. Mají své živnosti, a ty je nepustí. Když jsem se před třemi roky vrátil, viděl jsem spoustu vrstevníků, kteří dnes sice mají nějaké peníze a postavení, ale nejsou moc šťastní.* Zkušenosti ze světa se při troše štěstí dají využít v tom, čím se člověk rozhodne živit. Myslíte si, že díky nim nakonec své vrstevníky při budování kariéry může dohnat i předehnat?Já teď chovám krávy. Je to podle vás kariéra?* Určitě, i v chovu krav lze být úspěšný. Jenže kovbojům a gaučům jste se asi pod ruce moc nedíval...Ale díval. Už když jsem odjížděl, bylo jasné, že po návratu budu hospodařit na našem statku. A člověk má ve světě spoustu příležitostí pozorovat, jak se taková menší farma dá vést. A pak třeba ví, že je nutné ji s něčím spojit, třeba s agroturistikou, nebo, jako v mém případě, s pořádáním cyklistických závodů. Při svých cestách jsem se naučil ito, že je třeba se zbavovat starých věcí. Nejen předmětů, ale i přežitků ve vlastní hlavě. Aby to kolem statku pěkně vypadalo a aby se člověk mohl dívat na svět bez předsudků.* Člověk si delším pobytem v cizině chtě nechtě vytvoří od domácí reality určitý odstup. Jak se změnil váš pohled?Absolutně. Definitivně jsem se zbavil iluze, že jsme nějakým pupkem světa. Jsme nepatrným hráškem na mapě a většina světa o nás nic neví. Ale změnil se i můj pohled na svět, který ten, kdo si ho vlastníma rukama neohmatá, zná jen z reklam cestovních kanceláří. I letovisko v chudé zemi je většinou krásné a dobře zařízené, jenže opravdový, každodenní svět začíná až kousek dál od těchto turistických míst. Mnohdy spatříte pro nás neuvěřitelnou bídu. To člověku otevře oči. Člověk si začne mnohem víc vážit toho, co má, a nenapadne ho naříkat, jak se mu vede špatně.* Takže toulat se pár měsíců nebo třeba i let po světě, a teprve pak si budovat rodinné a pracovní zázemí, doporučujete?Určitě ano. Po návratu z dalekých cest člověk lépe rozpozná podstatné od nepodstatného. Ale ne tehdy, když cestuje s kapsou plnou peněz. Musíte se soustředit na základní věci - jak se levně najíst, kde na noc složit hlavu, jak si přivydělat na další cestu. Teprve pak se vám ty oči otevřou.* Jenže je to vždy poněkud dobrodružná cesta do neznáma. A většina lidí si na něco podobného netroufne. Kvůli práci, kvůli rodičům a partnerovi, jistě i z obav z nejistoty. Jak byste je přesvědčil, aby se přeci jen odhodlali.Ať to nejdříve zkusí za humny. V okolních zemích, jejichž mentalita je nám bližší. Když člověk vyjede sám, na vlastní pěst, otestuje se. A pokud není křehká květinka, brzy zjistí, že i když mu doma zdánlivě něco utíká, poznání z cest mu dá víc. A pak třeba začne pokukovat po nějaké exotice.