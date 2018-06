Do solária chodila od šestnácti a dvakrát do týdne, zemřela na rakovinu kůže

Donna Ballantyneová doplatila na touhu být pěkně opálená. "Kdybych mohla vrátit čas, v soláriu bych nestrávila ani sekundu," citoval ji krátce před smrtí list The Daily Mail.

Do solária začala chodit ještě jako teenagerka a někdy až dvakrát do týdne. "Hodila jsem peníze do stroje a byla jem tam tak dlouho, jak jsem chtěla. Tenkrát to bylo v módě, všechny mé kamarádky tam chodily," prozradila listu The Sun.

S umělým opalováním přestala až ve svých 22 letech, když se vdala a už neměla čas. Před devíti lety Ballantyneové objevily melanom a rakovina se nakonec rozšířila do celého těla.

Ze své nemoci později obviňovala majitele solárií, protože ji nikdo neinformoval, jak dlouho tam může být a jak silné záření je. Častokrát se prý spálila a její kůže byla červená. Myslela si však, že to je v pořádku, protože kůže pak zhnědla.

Po odstranění zhoubného melanomu nejdřív všechno vypadalo v pořádku, ale za několik let si Ballantyneová nahmatala v podpaží bulku a pak už nepomohla ani chemoterapie. Žena přišla o vlasy, nehty a zhubla 20 kilogramů. Matka tří dětí zemřela minulý týden v pondělí.