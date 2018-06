Drupi: Pro vás jsem byl český Ital, ale znali mě i v Americe

"Praha je moje celoživotní láska," vyznal se Drupi z náklonnosti k českému hlavnímu městu a taky jeho obyvatelkám, které jsou podle něj nádherné.

Do naší země jezdí pětkrát až šestkrát ročně a stále ho lidé poznávají. Zřejmě i díky jeho typické hřívě. "To je mix genetiky po mých rodičích, dáte do toho trochu země, životního stylu. Já jsem třeba vždycky jezdil na koni," uvedl Drupi, i když souvislost jízdy na koni s kvalitou vlasů neosvětlil.

Jeho popularita u nás byla svého času obrovská. Ale Drupi prozradil, že se neomezovala jen na Evropu, jak by se mohlo zdát. "Já jsem byl sice pro vás, Čechy, takový ten český Ital, ale málokdo ví, že jsem tehdy patřil do americké TOP 20," pochlubil se zpěvák.

Kromě něj si Jan Kraus pozval fotbalistu Marka Jankulovského, který hrál v Itálii v letech 2001 až 2011 a taky herečku Barboru Bobulovou, která v Itálii získala za herectví prestižní cenu Donatellova Davida.