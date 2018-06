Do šatníků se vkrádá zima

Bílý rolák a černé kalhoty by neměly v šatníku chybět. Bílá bunda je už příjemná "nadstavba". Ženám se štíhlýma nohama budou slušet vysoké kozačky nad kolena. Menší obdélníkové kabelky s krátkým páskem, který přesto umožňuje nošení přes rameno, jsou největším hitem nastávajíci sezóny. Kožešinové límce se nosí jak k šatům či svetříkům, tak k zimním plášťům.

Pro ty odvážnější může být i lehce transparentní. Měl by ovšem připomínat »chomáček« toho nejjemnějšího ptačího chmýří, které vypadá, jako kdyby se chtělo rozletět na všechny strany. Kontrast nadýchaných a hladkých tkanin totiž patří k velmi aktuálním motivům. Když se tato kombinace doplní malou plochou kabelkou s krátkým řemínkem, již lze přesto nosit i přes rameno, jsou představy módních návrhářů o letošní zimě docela dobře splněny. Samozřejmě pokud vyrazíte do ulic celé ve smetanově bílé, nic vám nebrání. K atraktivním dezénům patří »pepř a sůl«, tedy něco pro ty, kteří odmítají šedou, nechtějí se vzdát černé a bojí se bílé! V zimním šatníku by neměl chybět ani rolák (může mít i krátké rukávy, to tehdy, když je určen pro nošení do kostýmu), kožešinový límec a případně i kožešinové manžety. Kožešiny se používají jak na svrchní oblečení, tak na pulovery, večerní šaty nebo topy. K večernímu oblečení pak patří »voda«. Volně aranžované živůtky s tímto označením se nosily již před mnoha lety, dnes vynikají zejména díky atraktivním materiálům s kovovými efekty. Takřka nezbytností je pro zimu také kapuce. Stejně jako kožešina se nosí snad ke všemu. Je jedno, zda se objeví u úpletových šatů, halenky, krátkého kabátku nebo dlouhého pláště. A proč tak zazářila? Třeba i proto, že při nošení na zádech dodává oblečení sportovní charakter, zatímco v okamžiku, kdy ji zvednete na hlavu, si možná budete připadat jako princezny skryté pod pláštěm před vtíravými pohledy okolí. A protože s šedou, bílou a případně černou nelze v šatníku vystačit, je třeba se poohlédnout po něčem barevně výraznějším. Zpravidla jde o fialovou nebo vínovou. Tyto dvě barvy se velmi dobře uplatní zejména na lesklých materiálech, eventuálně na tkaninách s metalickými efekty. Pokud jde o doplňky, pak se s velkou vehemencí vracejí vysoké (či vyšší) kozačky. Ty skutečně módní nemají silnou podešev ani nepohodlný vysoký podpatek, na němž se žena potácí jako strom v silné bouři. Podpatek bývá buď středně vysoký a širší, nebo také vyšší - ale přesto působící elegantním a pohodlným dojmem. Místo kůže - velmi efektní je lakovaná - se zde často používají speciálně upravené textilní materiály odolávající vlhku. Mohou být i strečové, a tak k pohodlnému obouvání nebudete potřebovat ani zipy po stranách. K bílé zimě patří samozřejmě i bílý kov na hodinkách, náušnicích a dalších doplňcích. Je jedno, zda zvolíte bílé zlato, stříbro nebo jiné ušlechtilé kovy. Záleží pouze na financích, jež jsou k dispozici.