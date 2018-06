Do nového roku i do nového života

Svatební šaty s půvabným výstřihem na zádech. Bílé svatební šaty s odvážným výstřihem a elegantními knoflíky. družička v bílém saténu Klasické tvary přesto umocňují rafinovanou ženskost.

"Je zbytečné si nechat svatební róbu šít, mnohem lepší je vybrat si v některé z půjčoven šaty odpovídající přesně vašemu typu," radí Lenka Košařová, letošní vítězka svatebního make-upu na mezinárodním veletrhu Beauty '98. "Jakmile si vyberete šaty, zajděte za kadeřnicí a kosmetičkou a společně se rozhodněte pro konečnou podobu. Pak si ji nanečisto vyzkoušejte." Lenka Košařová si pro soutěž zvolila stejný postup, nenechala své modelce šaty šít, ale vybrala je z desítek jiných ve specializované půjčovně. Výsledek byl přesto naprosto dokonalý.Nevěstu totiž netvoří jen šaty, ale celkový dojem včetně účesu, make-upu a doplňků. Neměla by proto nikdy běžet ke kadeřníkovi teprve ráno před obřadem. Svatební účes a make-up má správně zkoušet několik dnů před slavnostním vykročením do nového života. Pokud je totiž třeba provést čištění pleti, úpravu obočí, či dokonce epilaci, je nezbytné takové zákroky podstoupit v dostatečném předstihu, aby se případná reakce pokožky beze zbytku "vytratila".Důležité je použít opravdu kvalitní přípravky včetně vodě odolných řasenek a neslíbatelné rtěnky, protože slzy štěstí mohou z tváře vytvořit spíš obličej klauna než šťastnou novomanželku."Líčení by mělo být jemné, příliš výrazné stíny nebo linky jsou pro nevěstu nevhodné," radí kosmetička Olga Knoblochová.Pokud jde o šaty, měly by přesně odpovídat typu a postavě nevěsty. Na to si musí dát pozor zejména baculatější dívky, kterým přemíra krajek, kulatých výstřihů a nabíraných rukávů skutečně nesvědčí, zejména v lesklém provedení. Sportovnější typy si samozřejmě mohou zvolit netradiční oblečení, při jeho výběru však bude lepší poradit se nejlépe s návrhářem nebo alespoň s někým, kdo má prokazatelně dobrý vkus.U šperků je lepší se omezit na minimum. Zapomeňte na pověru, že perly nosí smůlu. Malé náušnice s drobnou perličkou nevěstám naopak velmi sluší.