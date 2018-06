Do módy se vrací perly

Letos to bude třicet let, co umřela v pařížském hotelu Ritz Coco Chanelová, obdivuhodná návrhářka, které se s velkou úctou přezdívalo "malá slečna". Z pařížských kolekcí pro letošní rok by měla určitě radost. Vrací se totiž perly. Spousta. A právě Coco jim kdysi určila velmi důležité místo v dámském šatníku. Namíchala pravé perly s bižuterními, aby řetězy vypadaly ještě impozantnější, stejně tak jako bez jakýchkoliv skrupulí používala prvky pánské i dámské módy. Mohla si to dovolit. Vytvořila tak zcela osobitý styl, který se stále opakuje.