Do lázní dorazil ženich Paroubek i „demonstranti“

Termín 17. listopadu Paroubek v úterý sám oznámil, kvůli tlaku médií ho ovšem později zpochybnil. Ještě v pátek odpoledne na dotazy novinářů odpovídal vyhýbavě, naznačil ale, že sňatek už asi odkládat nebude a v sobotu do svého druhého manželství vstoupí. "Ta záležitost pro nás za den a půl skončí," prohlásil expremiér.

Dorazil Paroubek i demonstranti

Podle jeho úterního vyjádření se má svatba uskutečnit v Mariánských Lázních v luxusním hotelu Esplanade. - více zde

Hotel je od pátečního rána uzavřen a hlídán početnou ochrankou se psy. V sobotu kromě Jiřího Paroubka či mariánskolázeňského exstarosty a současného radního Luďka Noska přijelo i několik recesistů, kteří před hotelem proti svatbě hlučně "demonstrují". - podívejte se do fotogalerie

Za služby budu platit

"My nechceme vystavovat naše příbuzné a naše přátele přehnanému tlaku, jakému jsme vystavováni několik měsíců my," odpověděl Paroubek na otázku, proč termín svatby jednoznačně nepotvrdí. Dodal, že 99 procent věcí v této zemi je důležitějších, než "jestli se já budu ženit nebo jestli se slečna Kováčová bude vdávat".

Šéf nejsilnější opoziční strany odmítl výhrady, že zrovna 17. listopadu, tedy v Den boje za svobodu a demokracii, se ožení v hotelu, jehož majitel Vlastimil Dvořák byl agentem StB. "Spíš než agent Vlastimil to budou organizovat servírky, číšníci, provozní, a já za ty služby taky budu platit. Neexistuje nic, co by mě spojovalo se Státní bezpečností," dodal Paroubek.

Svatba v pětihvězdičkovém hotelu má expremiéra vyjít na 120 tisíc. Noc v prezidentském apartmá hotelu Dvořák poskytl novomanželům zdarma jako dárek. - více zde

Ještě před obřadem v sobotu ráno položil předseda ČSSD květiny k památníku na Národní třídě, připomínajícímu studentskou demonstraci před osmnácti lety. - více zde

Pětapadesátiletý se ožení dva měsíce poté, co ukončil téměř třicetileté manželství se svou první ženou Zuzanou. Vztah s čtyřiatřicetiletou Kováčovou zveřejnil letos v létě.