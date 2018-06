Do kuchyně patří čisté ruce

Na česnek se vyplatí používat speciální lis nebo důmyslný přístroj, do jehož rukojeti se dají uschovat už oloupané stroužky do zásoby. V případě potřeby jen otáčíte rukojetí podobně jako u mlýnku na pepř. Kdo dává přece jen přednost noži a prkénku, odstraní pach podle babiččina receptu octem nebo citronovou šťávou. V každém případě je lépe na česnek a cibuli vyčlenit zvláštní prkénko. Východní kuchařky zase připravují česnek i týden předem jako polotovar. Rozmačkají ho na kaši, zalijí převařenou vodou, osolí a uloží v uzavřené sklenici do chladničky.Také na cibuli existují speciální sekáčky a drtiče, které se celkem snadno omývají. Nespotřebovaná rozkrojená cibule uchovaná v chladničce sice nějakou dobu vydrží, ale není divu, ztratí-li typickou vůni i chuť. Proto není dobré ji připravovat předem.Kuchyňským hitem číslo jedna, s nímž je nutno jednat opravdu jen v rukavičkách, jsou pálivé papriky a papričky všeho druhu obsahující sice velmi prospěšný, ale velmi pálivý alkaloid kapsai cin. Jeho ostrost se měří v jednotkách zvaných scoville a nejostřejší druh čili babanero jich obsahuje mezi 100 000 až 300 000. Zvlášť nebezpečné pro sliznice jsou drobné sušené papričky. Rada, abyste používali gumové rukavice, až je budete drtit mezi prsty a vybírat semínka, není přehnaná. Jiná možnost je zauzlovat je do igelitového sáčku a rozdrtit válečkem, paličkou na maso nebo jen tak mezi prsty. Pokud je ovšem pak ze sáčku vyberete holou rukou, bylo vše nadarmo. Větší sušené plody je dobré nasucho opéci, čímž se zvýrazní jejich chuť, pozor ale, aby se nepřipálily, protože jejich výpary mohou poškodit oční a nosní sliznici. Nejlepším nástrojem k nadrcení papriček jsou nůžky, ani ty ovšem nezapomeňte očistit. Za okamžik jimi totiž jistě rozstříhnete balení mléka... Po celou dobu přípravy kontrolujte jak všechny nástroje, tak pracovní plochu, aby na ní nezůstala stopa kapsaicinu.K pohromám patří i některé druhy koření. Zvláštní zacházení si zaslouží šafrán, kurkuma a také každá směs kari žluté barvy, která oboje zmíněné koření s největší pravděpodobností obsahuje. Škody na ubrusu nebo látkách jsou jen těžko odstranitelné. Při vtírání koření do plátku masa na steak se ošklivě zbarví i prsty. Jestliže tedy obalujete v koření, které barví nebo zvlášť čpavě voní, nasypte směs do igelitového sáčku, jednotlivé kusy masa do něj vložte a potřásejte. Pokud chcete získat zvlášť krásnou žlutou barvu třeba u rýže, rozdrťte několik vláken šafránu v malém keramickém nebo kamenném hmoždíři a přidejte ho do pokrmu. Raději pak hned hmoždíř včetně paličky opláchněte.