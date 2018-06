Do Jugoslávie lze jet bez víz do konce října

Do Jugoslávské svazové republiky mohou čeští turisté cestovat bez víz až do konce října. O prodloužení této možnosti informoval tiskový odbor ministerstva zahraničí. Čechům podle ministerstva stačí, když si na hraničním přechodu vyzvednou takzvanou turistickou propustku. O zrušení vízové povinnosti v letní sezoně rozhodla jugoslávská vláda v červenci nejen pro Čechy, ale například i Švýcary, Nory, Poláky, Slováky, Kanaďany či Američany. Až do konce října nemusí mít čeští turisté víza ani do Černé Hory.