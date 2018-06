Do Jindřišské věže budeme chodit na kávu

K rekonstrukci přistupovala společnost Jindřišská vež s.r.o., která dostala věž do pronájmu na čtyřicet let, s velkou opatrností. Tak, aby nebyl narušen celkový vnitřní historický ráz věže. Proto je uvnitř na přání památkářů vestavěna speciální železobetonová konstrukce, která vůbec nezasahuje do vnějších obvodových zdí věže a tím vlastně vznikla věž ve věži. Dalším unikátem je ojedinělý krov věže, který bude zpřístupněn v nově otevřené vyhlídky věže. Celkem bude v Jindřišské věži návštěvníkům k dispozici deset pater.

Začátkem příštího roku vyjde také o Jindřišské věži, její historii a současné rekonstrukci obrazová publikace.

Kavárna La Torre

V prvních dvou patrech Jindřišské věže v Praze vzniká optimistická kavárna pro pětapadesát až šedesát hostů. "Využili jsme nové technologie nasvícení interiéru, vše by mělo být veselé a barevné. Přes den by se kavárna měla stát aktivním místem pro setkávání lidí, večer pak příjemným oddechovým místem," hovoří o projektu kavárny ve věži její tvůrce Jakub Erben. Kromě kávy budou v nabídce také bagety z italské i francouzské kuchyně, deserty i saláty. Bar se postará o míchané alko i nealko nápoje.

Ve věži se našly historické dokumenty

V takzvané makovici Jindřišské věže byly v měděných dózách uloženy historické listiny, jako je pamětní listina z let 1879 a 1971, dobový tisk a mince z let 1879 a 1971. Všechny odumenty se vrátí zpět na své místo ještě do konce tohoto roku. Navíc budou schránky doplněny o listiny nové, které budou vypovídat například o nedávných povodních a o současné náročné opravě a vestavbě.

Z historie zvonice kostela

Karel IV. – císař římský a král český podepsal 3. dubna 1347 na Křivoklátě zakládací listinu Nového Města pražského. Tento velkolepý urbanistický záměr ve středověké Evropě nenacházel obdoby. Hlavními centry Nového Města pražského se staly Dobytčí trh (Karlovo náměstí), Koňský trh (Václavské náměstí) a Senný trh (Senovážné náměstí).





V této době byly též vytyčeny Jindřišská a Vodičkova ulice, které spojovaly všechny tři hlavní trhy. A právě v Jindřišské ulici byl postaven již v polovině 14. století farní kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty spolu se hřbitovem, zvonicí, farou a farní školou.

První zmínky o původní dřevěné zvonici se objevují v letech 1472-1475. První obrazový záběr nové kamenné zvonice zobrazil Jan Willeuberger, kreslíř a dřevorytec již v roce 1600 - 1601.

První z osazených zvonů, desátý nejstarší dochovaný zvon v Praze - zvon sv. Marie z roku 1518 s váhou 597 kg - je zachován dodnes a právě tento skvost bude součástí nově zpřístupněné unikátní středověké věže. Ve své největší slávě byly ve zvonici čtyři zvony. Za celou svou existenci bylo ve zvonici celkem 10 zvonů z toho dva pukly při bouřce, tři byly rekvírovány za 1. světové války a 3 byly rekvírovány za 2. světové války.

Nynější renesanční zvonice ze 70. let 16. století stojí na místě tehdejšího hřbitova. Je postavená z kamene se čtvercovým půdorysem s dvěma kordónovými římsami. Ve zvonici je umístěn pozdně gotický zvon z r. 1518 o průměru 101 cm od Bartoloměje z Nového Města pražského.

V době výstavby zvonice byly vyrobeny i věžní hodiny se dvěma cimbály datované r. 1577. Za švédského obléhání Prahy v r. 1648 byla zvonice využita obránci Prahy a tím silně poškozena. Zásadní opravy se zvonice dočkala až v roce 1878-1880.

Dlátovitý tvar střechy s nárožními věžičkami dle návrhu arch. J. Mockera z r. 1874 je pokryt břidlicí. Tato střecha a její unikátní krov se svou majestátní výškou 31,86 m i samotná zvonice s celkovou výškou 65,7 m patří k významným a charakteristickým dominantám Prahy. Věž je velmi dobře viditelná z Václavského náměstí.