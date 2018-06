Do hodiny po zveřejnění nových fotek se vyprodalo tričko prince George

10:02 , aktualizováno 10:02

Jakmile se v médiích objeví obrázek celebrity ve slušivém oděvu, lidé ihned běží do butiků a shánějí to samé. Stejný vliv už má i tříletý princ George, který se teď objevil na čtyřech nových oficiálních snímcích, které mu rodiče pořídili k narozeninám. Tričko za devět liber (asi za tři sta korun), v němž se fotil, z obchodů zmizelo do hodiny.