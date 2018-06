MÓDNÍ POLICIE: Verešová je na vysokou módu nuda, ale na Česko jednička

Modelka Andrea Verešová

„Typická Andrea, avšak tentokrát bez kýče. Dodržela dress code „white and blue“ v podobě Dior náušnic a svou skvělou postavu, kterou jí mohou závidět kdejaké osmnáctky, předvedla v povedených šatech ošperkovaných botami a psaníčkem v aktuálních kovových tónech. Na vysokou módu nuda, ale na Česko jednička s hvězdičkou,“ míní Macháček.



Moderátorka Emma Smetana

“Emma a její retro moderní styl, kterého se drží a baví mě. Je hrdě svá a nebojí se toho, což je super. Ze stylistického pohledu to není můj šálek kávy, ale vlastně proč ne. Co mi však vadí, je pytlíková kabelka, která to celé barevně ruší,“ říká stylista.

Módní blogerka Nikol Moravcová

„Nikol, nevím, kam se koukat dřív, což mám u tebe problém dost často. Moc, moc všeho. Když už jsi vyvenčila bravurně koloristicky zvládnutou novou barvu vlasů od kadeřníka Michala Zapoměla, měla jsi ji nechat vyniknout a ne zaházet hromadou zbytečností v podobě toho, co máš na sobě. Chvála za snahu dodržet dress code, to se v Česku cení,“ vzkazuje Macháček.