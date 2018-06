Do finále SuperStar míří dvě dívky

TOMÁŠ SAVKA HODNOTÍ ZDE

Mladí adepti nazpívali své party už ve středu. Od té doby napjatě čekali, jak jejich výkony ohodnotí diváci.

V druhé desítce semifinalistů bylo stejně jako minulou neděli, kdy postoupili Vlastimil Horváth a Michal Hudček, opět šest dívek a čtyři chlapci. Kromě jejich vystoupení s písní dle vlastního výběru za doprovodu klavíru a dojmů poroty si diváci znova mohli všimnout i vizuálních proměn soutěžících.

Přesto v hodnocení hrál hlavní roli pěvecký výkon. Diváky i porotu tentokrát jednoznačně a velmi těsně nejvíc zaujaly pohybově nadaná Michaela Nosková a originální Gabriela Al Dhábba.

Dvaadvacetiletá studentka muzikálového herectví z Brna Michaela Nosková si vybrala píseň od zpěvačky Shakiry Underneath Your Clothes. "Kdybych byl šéfem gramofonové společnosti, tak vám dám okamžitě smlouvu," pochválil její výkon porotce Ondřej Soukup.

Gabriela Al Dhábba, devatenáctiletá servírka z Prahy s česko-arabskými kořeny, zazpívala píseň Total Eclipse Of The Heart od Bonnie Tylerové. "Pokusím se nezklamat v dalších kolech," prohlásila dojatá Gabriela po oznámení výsledků.

Semifinálová kola bude Nova vysílat do 20. března, hlasy diváku z každého kola posunou dva do boje o finále. I letos čeká na dva soutěžící druhá šance. V přímém přenosu 27. března o jednom z nich rozhodne porota, o druhém opět diváci. Konečný počet finalistů tak bude o dva vyšší než v první SuperStar, již v prvním finálovém kole však dva z nich budou z dalších bojů vyřazeni. Jméno vítěze bude známé 12. června.

Druhá semifinálová desítka

Adéla Aichingrová

Věk: 17

Povolání: studentka

Bydliště: Vrané nad Vltavou

Proč by mě lidé měli zvolit: A proč ne?

Gabriela Al Dhábba

Věk: 19

Povolání: servírka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpívání je můj nejpřirozenější způsob projevu.

Michaela Hanusová

Věk: 18

Povolání studentka

Bydliště: FrýdekMístek

Proč by mě lidé měli zvolit: Protože ze sebe nedělám to, co nejsem.

Natálie Havrdová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Ráda zpívám.

Jan Hönig

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Most

Proč by mě lidé měli zvolit: Abych jim mohl rozdávat radost.

Tomáš Löbl

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Říčany u Prahy

Proč by mě lidé měli zvolit: Vzhledem k velké konkurenci si na to ani netroufám pomyslet.

Lukáš Michna

Věk: 20

Povolání: student

Bydliště: Mikulov

Proč by mě lidé měli zvolit: Protože bych dělal všechno pro to, abych je nezklamal.

Michaela Nosková

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím. Ale vždycky budu zpívat od srdíčka.

Michal Rzeszut

Věk: 21

Povolání: obchodní zástupce

Bydliště: Stonava Proč by mě lidé měli zvolit: To už záleží na nich. Já jen doufám, že jim budu sympatický.

Nikoleta Spalasová

Věk: 19

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Myslím, že bych jim mohla nabídnout něco nového.