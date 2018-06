Pomyslný bronz si ze StarDance odnesli Imrich Bugár a Jitka Šorfová

"Je to vynikající," řekl Bugár a poděkoval mimo jiné doktorovi, své partnerce a taky rodině, které slíbil, že už "konečně začne doma něco dělat."

V předposledním kole tančily páry slowfox, paso doble, tango, jive. Pro svůj druhý tanec soutěžící neznali muziku, a tak museli pilně nacvičovat i během přenosu.

Porotu nadchla Anna Polívková s Michalem Kurtišem, kteří do slowfoxu dostali příběh malíře a jeho modelky, a tanečník stihl během choreografie namalovat i hereččin portrét. V publiku seděli i rodiče Anny Polívkové - herci Bolek Polívka a Evelyna Steimarová.

"Já jsem dojat, Evelyna je ještě dojatější. Když někdo chválí Aničku, tak já vždycky říkám: To jste ještě neviděli mé ostatní děti," řekl Polívka po dceřině výkonu.

Anna Polívková a Michal Kurtiš zapojili do slowfoxu i malování portrétu. Na generálce ještě portrét Polívkové nedopadl úplně dobře.

Ještě víc bodů dostala Taťána Kuchařová, která si paso doble střihla dokonce částečně poslepu. "Oceňuji, že jste to odtancovala se zavřenýma očima, připadalo mi to až nemožné, jen jsem nepochopila, na co to bylo dobré. Tancovala jste to krásně, ale bylo to zbytečné," řekla k tomu porotkyně Tatiana Drexler.

"Mně naopak tento prvek potvrdil věc, kterou už na vás dlouho obdivuji - vzájemnou empatii," kontroval Radek Balaš.

Hůř se svým paso doble dopadl Imrich Bugár. "Z paso doble tam moc nebylo, byly tam rytmické chybičky, ale tanec to byl a kreativní," zhodnotil to porotce Radek Balaš.

Tanec na poslední chvíli, tedy bez znalosti hudby, zvládly všechny tři páry.

Bugárovo tango se porotě líbilo víc než paso doble a v bodech dokonce trhl svůj osobní rekord. Ani tak to ale na body Anny Polívkové, jejíž nadšení pro jive dostalo všechny porotce, nestačilo. A už vůbec ne na body Taťány Kuchařové. Ta získala plný počet za tango, které s Janem Onderem zatančili tak, že nejpřísnější porotce Zdeněk Chlopčík neměl slov a místo hodnocení jen tiše Kuchařovou políbil.

"Je nejvyšší čas, aby StarDance skončilo, protože ona by jednou byla lepší než Honzík," řekla o Kuchařové a jejím profesionálním tanečním partnerovi Tatiana Drexler.

Podívejte se, jak vypadala generální zkouška na 7.kolo StarDance.