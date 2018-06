Do finále se nedostali Petra Hlávková a Jarda Parči

Aby nebyl celý pořad jen o vyhlášení finalistů (jak to neustále pozitivně nazýval Leoš Mareš), přichystala nám Nova několik "odlehčení". Hned na začátku řekl každý z porotců svůj zážitek, kdy jim o něco šlo. Docela překvapila Ilona Csáková, když prozradila, že ji Klezla vyhodil z konkursu na Kleopatru. No, tak aspoň v tom nebyli soutěžící sami…

Poté přišel zazpívat Ali Amiri. Pan profesor Klezla dostal příležitost, aby Aliho opět po roce ohodnotil. Trošku ho setřel, protože řekl, že jeho zpěv je dobrý akorát tak k tanci. Určitě to ale nakonec nebral jako urážku, písničky přeci od toho jsou, aby se na ně tancovalo.

Pak už ale Leoš Mareš přešel k vyhlašování finalistek. Bral to opět po řadách. První na finálovou židli mohla usednout Bára Zemanová, která to asi jako jediná měla jisté. Karolínu s Petrou nechal zatím sedět na semifinálových pozicích a pokračoval se Soňou. Ta to sice měla po posledním kole nahnuté, ale diváci ji podpořili. Myslím, že zaslouženě.

Jako další postoupila Tereza Najdekrová, i když už ne tak jasně. Leona Černá se zařadila ke dvěma čekajícím holkám, Karolíně a Petře. Po reklamě oznámil další postupující, a to Leonu. Rozhodovalo se mezi Karolínou a Petrou. Ondřej Hejma si tipnul správně, že do finále pravděpodobně postoupí Karolína. Petra se rozloučila písničkou, kterou zpívala v posledním semifinále – Hotel California.

Po vyhlášení finalistek přišel další odlehčující bod. Hvězdná pěchota. Kompletní desítka už je také vybraná a můžeme se těšit na nového generála. Vybírat můžete z fanouška Rammsteinů (Štěpán Fadrný), uspávače hadů (Milan Kuba), Petra Veselého (rappera, co neumí rapovat) nebo třeba nové Anety (Jana Pánková).

Vyhlašování finalistů probíhalo podobně, jako u holek. Opět tedy Leoš Mareš posílal kluky na finálové židličky. Nejdříve šli Martin Ševčík a Roman Lasota. Jarda Parči zůstal zatím sedět mezi semifinalisty. Taktéž hned vedle sedící Zbyněk Drda a Aleš Burket. Bylo tak jasné, že poslední soutěžící David Spilka jde do finále.

Ze zmíněných tří kluků pak mohl odejít a posadit se mezi finalisty Zbyněk Drda. Nevím, co vedlo Eduarda Klezlu k tomu, aby tipoval na postup do finále Aleše Burketa. Osobně si nemyslím, že by tím Klezla chtěl naznačit, že Aleš je lepší zpěvák. Jistě si všichni pamatujeme, co řekl v posledním semifinále Jaroslavu Parčimu (že je majitel hlasu a do finále patří). Spíš má odhad na lidi, kteří si zvolili druhého Juliána Aleše Burketa. Nevím, jestli ve finále jen nebude zabírat zbytečně místo.

Finálová desítka je tedy na světě a nezbývá než projít celý ten maratón devíti finálových večerů kolo po kole. To první nás čeká hned v neděli.

