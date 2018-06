Do finále postupují Zaňková a Bende

HODNOCENÍ TOMÁŠE SAVKY

Šestnáctiletá studentka konzervatoře Klára Zaňková z Lična, sestra loňské finalistky Veroniky, zaujala nejen diváky, ale i porotu. Jako svou favoritku ji zvolili Eduard Klezla, Ondřej Soukup i Gábina Osvaldová.

U předsedy Michala Horáčka zase nejvíc bodoval druhý postupující, sedmadvacetiletý Petr Bende z Ujezdu u Rosic, který zazpíval píseň Angels od Robbieho Williamse. "Já jsem od vás očekával víc espritu. Chvilkami mi to připadalo, jako kdybyste se u toho trošku nudil," ohodnotil však jeho výkon skladatel a producent Ondřej Soukup.

Klára Zaňková zvolila písničku z filmu Pearl Harbor. "Kdybyste postoupila, tak doufám, že neskončíte v prášku na praní jako vaše sestra," řekl Zaňkové Soukup v narážce na kariéru její starší sestry Veroniky, jejíž album se prodává v sadě s pracími prášky.

Zpívali Barbie, Ken i miss

Čtvrtá semifinálová desítka se představila v neděli večer a byla zajímavá nejen pěvecky.

Není to tak dávno, co se dívky přely o to, jestli je jim milejší Julian Záhorovský nebo Sámer Issa. Teď se jim po úspěchu medika Aliho Amiriho představil jiný mladý muž, osmnáctiletý Adam Vojtěch přezdívaný Ken.

Když měl na prvním konkurzu předstoupit před porotu, ve dveřích se minul s vysokou blondýnou Světlanou Šáchovou. Tím to celé začalo.

"Moderátorka Laďka Něrgešová se nás zeptala, jestli nejsme sourozenci, a pak nás překřtila na Barbie a Kena," popisuje Adam. "Moc nadšený z toho nejsem. Vzhled je sice důležitý, ale chci dokázat, že i něco umím. Druhý Julian? To by pro mě byla ostuda. Myslím, že zpívám líp." Adamovi je osmnáct, bydlí ve Včelné u Českých Budějovic a jeho nejlepší kamarád už s budováním kariéry začal. Jmenuje se Jiří Mádl a hrál v teenagerovské komedii Snowboarďáci. "Známe se už sedm let, od primy. Náš vztah je skoro jako manželství," říká Adam Vojtěch.

Nejenže spolu ti dva chodí na biskupské gymnázium, ale také se věnují hudbě. Mádl píše slova, Vojtěch hudbu. Zatím vystupuje na plesech a nedávno zpíval například na přehlídce církevních škol. Tam už se našly první fanynky.

Další semifinalistka má na svou krásu dokonce potvrzení. Sandra Ferková se nedávno stala romskou miss. Je ze šesti sourozenců, část rodiny se živí muzikou ve Švýcarsku a ona sama se chce naučit hrát na kytaru, aby mohla skládat. V minulé SuperStar posílala hlasy Martině Balogové, ale tušila, že nevyhraje.

Spolu s Klárou Zaňkovou a Petrem Bende jsou zatím ve finále Vlastimil Horváth, Michal Hudček, Michaela Nosková, Gabriela Al Dhábba, Ali Amiri a Monika Šramlová.

První finálový večer proběhne 10. dubna a z dvanácti zpěváků při něm výjimečně vypadnou dva. Vítěz bude znám 12. června.

Čtvrtá semifinálová desítka

Petr Bende

Věk: 27

Povolání: nezaměstnaný

Bydliště: Újezd u Rosic

Proč by mě lidé měli zvolit: Chci nabídnout vlastní skladby. Jsem připraven dát lidem to, co se od superstar očekává.

Sandra Ferková

Věk: 18

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Protože bych je ráda něčím novým překvapila. Myslím, že by se mnou byli spokojeni.

Matouš Kubáček

Věk: 26

Povolání: vedoucí obchodního zastoupení

Bydliště: Liberec

Proč by mě lidé měli zvolit: To je otázka, na kterou se nedá inteligentně odpovědět.

Daniela Kubečková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Ostrava

Proč by mě lidé měli zvolit: A proč ne?

Světlana Šáchová

Věk: 21

Povolání: zdravotní sestra

Bydliště: Chrudim

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpěv je pro mě skloubení práce a potěšení - a není nad to, když člověk dělá něco pro druhé.

Magdaléna Šalamounová

Věk: 17

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Protože jsem jiná než první česká superstar.

Adam Vojtěch

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Včelná u Č. Budějovic

Proč by mě lidé měli zvolit: Pokud si budou myslet, že by mě měli volit, ať tak učiní. Já se budu snažit dělat to nejlepší.

Barbora Zajptová

Věk: 17

Povolání: studentka

Bydliště: Česká Lípa

Proč by mě lidé měli zvolit: Ať jsem sama nebo v davu, zpívání mám plnou hlavu, a doufám, že to poznají i diváci.

Klára Zaňková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Lično

Proč by mě lidé měli zvolit: Protože bych chtěla těšit posluchače svým zpěvem.

Josef Živčák

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Kolín

Proč by mě lidé měli zvolit: Ukážu jim, co ve mně opravdu je, a pokud budou mít dobré uši, mohli by tak učinit.