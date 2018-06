Do finále BB nepostoupila Lena

Na vyřazení byli nominováni všichni čtyři zbývající soutěžící.

Lena dostala nejméně hlasů a dům opustila po 109 dnech pobytu. Její odchod trval nejdéle ze všech - kluci ji totiž nechtěli pustit. "Lena nepůjde," říkal Filip se slzami v očích.

"Nebreč, to bude dobrý, v neděli se uvidíme. Bylo by horší, kdybys odešel ty, třeba bych to zase nezvládla. Vyhraj to, mám tě moc ráda," řekla už ze studia Lena Filipovi.

Ve hře o 10 milionů korun nyní zůstávají třiadvacetiletý student a model z Brna Filip Trojovský, devětadvacetiletá studentka z Prahy Eva Horzinková a čtyřiadvacetiletý dělník ze Zábřehu David Šín zvaný Šrek.

A kdo má největší šance na výhru? Je to Eva, která přežila už sedm nominací na vyřazení z domu? Vítěz a nový milionář bude znám již tuto neděli.