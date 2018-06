Do Duelu VyVolených jde Vladko

Na začátku Výzvy se moderátorka Tereza Pergnerová snažila situaci trochu zdramatizovat, přestože muselo být mnoha lidem jasné, koho Honza vezme v sobotu s sebou. Při prvním živém spojení s Vilou Tereza soutěžícím prozradila, že podle nejrůznějších reakcí jim diváci jejich úterní volbu nevěřili. Monika dokonce poté, co Honza označil Vladka, přiznala, že volba Jana nebyla čistě z její hlavy.



Výzva samotná nakonec přece jen překvapila. Nikoliv však tím, koho Honza označil, ale tím, jak zatvrzele odmítal říci konkrétně každému, co si o něm myslí. Řekl dokonce, že se mu nelíbí, jak je celá hra vedená, nelíbí se mu všichni ti dospělí lidé, kteří se tam chovají jako malé děti. Neřekl své názory na jednotlivé soutěžící ani po důrazném naléhání Terezy, která mu i naznačila, že by mohlo jít o porušení pravidel hry. V Honzově případě by to jistě nebylo poprvé. Můžeme tedy obdivovat shovívavost štábu.

Názory na to, kdo má v sobotním Duelu větší šance, se různí. Honza samozřejmě tvrdí, že vypadne on, Vladko totéž říká o sobě a opírá se o to, že Jan má rodinu, pro kterou potřebuje peníze. Oba jsou každopádně v určitém ohledu silní soupeři. Konečný výsledek ale možná ovlivní pouze sympatie diváků, které si možná posledním výstupem Honza nezískal. Spíše naopak ztratil. Nezmění to ani náhlá úklidová aktivita.

V rekapitulaci jsme viděli, jak probíhala středa a oslava Reginina svátku. S organizací začal Michal a další se k němu postupně přidávali. Po oslavě Wendy při debatě se známou trojkou Petrem, Honzou a Rosťou trochu hořce poukazovala na to, že Regina k svátku dostala víc alkoholu než Petr k narozeninám. Nejvíc všechny "dostala" velká kytice růží, kterou Regině poslali diváci. Opět se zde ukázalo, kdo s kým "peče" a kdo se přetvařuje.

Záhadou pořád zůstává, proč Petr označil na vyhazov svého kumpána Honzu. Petr vlastně smysluplně na tuto Terezinu otázku neodpověděl, a tak se můžeme jen dohadovat, zda chtěl Honzovi vyhovět a poslat ho za rodinou nebo zda se chtěl zbavit poměrně silného soupeře.

Jak to dopadne, uvidíme v sobotu.

