Do černošské rodiny se narodila bílá modrooká holčička

Ben a Angela Ihegboro žijí v Anglii, pocházejí ale z Nigérie. Ani jeden z nich nemá žádného bílého předka. Spolu už přivedli na svět dvě děti. To třetí je ale šokovalo. "Oba jsme na ni po porodu jen zírali," řekl deníku The Sun otec blonďaté holčičky jménem Nmachi.

Překvapeného otce zprvu napadlo, jestli je bílé dítě jeho. Teď o tom ale nepochybuje. "Moje manželka je mi věrná. A i kdyby nebyla, dítě by stejně nemohlo vypadat takhle," řekl Ben Ihegboro.

To potvrzují i odborníci na genetiku. "Tento porod je skutečně nezvyklý. Dítě může mít světlejší kůži, která se může až překvapivě lišit od obou rodičů, ale museli by mít nějaké bílé předky. Navíc její vlasy jsou nezvyklé. Dokonce ani mnohé blonďaté děti nemají při narození takové vlasy. Stále nevíme, co se stalo v tomto případě z hlediska genetiky," řekl listu profesor Bryan Sykes z Oxfordu.

Lékaři v porodnici potvrdili rodičům, že holčička není albínka. "Nevypadá jako albíni, které jsem viděl doma v Nigérii nebo v knihách. Vypadá prostě jako zdravé bílé dítě," řekl Ben Ihegboro. "Moje matka je černá Nigerijka, i když je trochu světlejší než já. Nevíme ale o žádném bílém předkovi v rodině," dodal. Celá rodina by podle něj ráda věděla, co se stalo, ale chápou, že příroda je nevyzpytatelná a vědci ještě neodhalili vše.

"Je krásná a miluji ji. Její barva nehraje roli. Je to zázračné dítě," řekla šťastná matka.