Do boje o Jacksonovy děti vstupují jeho sestry, objevil se i další syn

Devětapadesátiletá zpěvačka Rebbie Jacksonová žije se svým manželem v domě v Las Vegas už přes dvacet let a k dětem svého bratra má velmi blízký vztah. V současnosti bydlí u své matky v Encine, aby mohla být dětem nablízku a věnovat jim veškerou svoji péči.

Ve hře je ale také Janet, prostřední z tří Jacksonových sester. I ona by podle amerických médií ráda získala děti do své péče.

"Všechny tři děti chtějí, aby jim Janet před spaním četla. Pokaždé, když přijde do domu, vpadnou jí do náruče," uvedl pro magazín OK! blízký rodinný přítel. Přesto, že Jackson ve své poslední vůli určil jako opatrovatelku dětí svoji matku Katherine, její okolí si myslí, že ve svých devětasedmdesáti letech nemůže péči o tři vnoučata zvládnout. Proto je má v dočasné péči do doby, než 3. srpna proběhne soud.

V médiích se navíc objevily spekulace o Jacksonově čtvrtém potomkovi, kterým má být dnes pětadvacetiletý Nor Omer Bhatti. Seděl v první řadě na pohřbu vedle sourozenců zesnulého a veřejně ho teď do rodiny pozval i bratr popového krále Tito Jackson. Média navíc spekulují, že podle všeho nejmladší z Jacksonových synů Prince Michael II. alias Blanket je prý bratrem Omera Bhattiho.

Nejmenšího ze zpěvákových dětí totiž údajně porodila právě Omerova matka Pia Bhattiová. Tvrdí to magazín Star s tím, že s norskou dentální hygienistkou zpěvák strávil noc v roce 1984 a zplodili Omera, zatímco Blanket už vzešel z umělého oplození. Identita jeho matky přitom byla dosud zcela neznámá. Vědělo se pouze o matce dětí Prince Michaela I. a Paris, jíž je zdravotní sestra Debbie Rowe. "Pia byla zapřisáhnuta mlčenlivostí o pravdě kolem Blanketa. Měla s Michaelem smlouvu, že nikdy v životě neřekne nikomu, že je Blanketovou matkou," uvedl magazín Star.