Dny thajských slonů jsou sečteny

Podle Alongkorna Mahannopa, veterináře z bangkokské zoologické zahrady Dusit, přirozené prostředí slonů mizí současně s vykácením lesů. "Není tam žádná zeleň (v Surinu). Stromy jsou nahrazovány eukalyptem a sloni eukalyptus nežerou." Ztráta přirozeného prostředí pobízí chudé mahauty (vodiče slonů), aby slony přivedli do hlavního města, kde mohou v některých částech vydělat 500 až 2000 bátů (12,3 až 49,2 dolarů) za noc, dodává Alongkorn.

"Doma nemají co jíst. Musím je nakrmit a vydělat peníze, aby děti mohly do školy a abych splatil dluhy," vysvětluje Pornsak Jongjaingam, 34letý mahaut ze Surinu. "Lidé mě odsuzují za zneužívání zvířat, já ale nemám jinou možnost." Život v hlavním městě může být pro slony, kteří jsou považováni za národní symbol a bývali hlavní oporou v bitvách thajských králů, velmi krutý. Alongkorn tvrdí, že za posledních šest měsíců ošetřil více než 500 slonů. Většinou šlo o zranění způsobená ostrými předměty, jako jsou hřebíky či rozbité sklo.



Situace se stala palčivým problémem i pro bangkokské úředníky, kteří slony z hlavního města vykázali v roce 1995. "Policie to má složité ... zatknete-li mahauta, co pak se slonem," ptá se Salwalová. "Sloni jsou opravdu nebezpeční. Nikdy nevíte, kdy se jejich chování změní. Může to přijít v mžiku," říká.

Podle Alongkorna se mahautové do provincie Surin vracejí na festivaly, ihned poté však opět přicházejí do Bangkoku. "Je to nekonečný cyklus," říká. Objevily se návrhy, aby vláda založila v Surinu sloní středisko, které by zajišťovalo krmení a pomohlo by mahautům zvýšit příjem.

Thajské aerolinie, turistická kancelář a asociace thajských cestovních kanceláří již založily pro turisty v Surinu sloní středisko, které nese název "Sloní vesnice". Doufají, že tento projekt odláká mahauty z Bangkoku zpátky, neboť jim zajistí slušný příjem. Nicméně mahautové tvrdí, že sami dostanou pouze nepatrnou částku peněz, které se zde vydělají.

"Jeden autobus turistů zaplatil 4000 až 5000 bátů. Ředitel vesnice nám předal pouhých 50 bátů na slona," vypráví Pornsak, jeden ze surinských mahautů.

Obavy také vzbudilo nelegální využívání slonů k těžbě a tahání dřeva v severních provincií.

Počet thajských slonů, divokých i domestikovaných, postupně klesá následkem rozsáhlého odlesňování přirozeného prostředí a pytlačení. "Vím, že jednoho dne úplně vymřou podobně jako dinosauři," dodává Salwalová.