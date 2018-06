Dnešní děti pornofilmy nezaskočí

S Dimitrijem H. chodily obě. Jen o sobě navzájem nevěděly. Intimní hrátky si s ním užívaly doma, když byli rodiče v práci. Policii ho svorně udaly až poté, co jednu z nich v autě půjčeném od rodičů a za pomoci kamaráda znásilnil. "Poškozenou líbal a osahával na prsou, naznačoval kopulační pohyby. Dívka se bránila. Držel jí ruce, stáhl jí kalhotky ke kotníkům a pak s ní souložil. Poté mu spolupachatel podal igelitový obal z žákovské knížky, kterým poškozená Dimitriji H. musela třít pohlavní úd," líčí scénu policejní protokol.



Dimitrij se soudu bát nemusí. Je mu teprve čtrnáct - stejně jako dívkám, které zneužíval. "Divné je, že ho dívky opakovaně pouštěly do bytu, kde k intimnostem docházelo. Co jiného mohly čekat," pozastavuje se nad případem, který se před pár týdny odehrál v Praze 4, šéf oddělení mravnosti a mládeže pražské policie Lubomír Fiala. Je-li pachateli méně než 15 let, policie mnoho nezmůže. "O případu samozřejmě vědí rodiče dívek, ti nám to ostatně nahlásili. Vyrozuměli jsme odbor sociální péče a školu, kam všichni chodí. Tím to končí. O umístění chlapce do ústavu lze uvažovat jen tehdy, kdyby se to opakovalo," řekl Fiala.



Dospívá se dříve



Školních lásek, které dnes končí v posteli (případně na jiném příhodném místě), není málo. Děti dospívají čím dál dřív, většina dívek dnes menstruuje od jedenácti let. Sexuologové veřejnost uklidňují: není třeba se děsit. "Případy dětí, které zahájily pohlavní život dříve, tu byly vždycky. Trend snižování věku prvního pohlavního styku se v devadesátých letech zastavil," konstatuje sexuolog Petr Weiss. Za pravdu mu dává rozsáhlý průzkum sexuálního chování české populace, který v letech 1993 a 1998 provedl s Jaroslavem Zvěřinou. Ze dvou set dětí, počtu, který velikostí odpovídá jedné menší škole, mají ve třinácti letech odbytou první soulož čtyři chlapci a jedna dívka. Ve čtrnácti je jich dvojnásobek.



Poprvé na diskotéce



Vesnické diskotéky jsou vyhlášenými seznamkami. Jako třeba ta v Hatích nedaleko Mníšku pod Brdy. Místní mládež od třinácti do sedmnácti let dobře ví, o co tu jde. Hudbu a nové známé příjemně doplňuje alkohol. "V tom našem dacanově se nic neužije. Do Hatí jezdíme skoro každý pátek. Kdykoli mi to naši dovolí," říká čtrnáctiletá Petra. Právě na tamní diskotéce objevila o dva roky staršího Michala a v nedalekém lese s ním přišla o panenství. Rodiče dodnes nic netuší. "Máma by se zbláznila, nepochopila by, jak moc se milujeme," tvrdí Petra. Napoprvé se nijak nechránili. Teď už prý Michal používá kondom. Milenci se bojí jediného: že na to někdo přijde a Michal, který už má občanku, si s paragrafem "pohlavní zneužívání" odsedí pár let ve vězení.



Děti se víc chrání



První sexuální hrátky se dnes už většinou obejdou bez následků. Samozřejmě jen tehdy, když jde o sex dobrovolný. "Výrazně se změnilo používání antikoncepce. Děti jsou mnohem poučenější a chrání se," upozorňuje Weiss. Zatímco před deseti lety použilo při prvním pohlavním styku ochranu 43 procent mladých mužů a jen zhruba třetina dívek, před pěti lety už byla žen i mužů polovina. Nejčastějším prostředkem přitom byl kondom. Opatřit si vhodnou ochranu není pro žáky základních škol velký problém. Gynekologové dívce, která už není panna, předepíší antikoncepci, i když jí není patnáct let. Radši to, než aby jí museli za dva měsíce provést interrupci. "Ty holky jsou pěkně práskaný. Nedávno mi sem jedno takové děvče přišlo. Ukázalo legitimaci zdravotní pojišťovny, podle které jí už bylo šestnáct. Není tam fotografie, takže jsem na podvod přišel až ve chvíli, kdy mi sem přišla vynadat její matka s tím, že jí bylo teprve čtrnáct," vzpomíná gynekolog Jaroslav Brabenec. V podobné situaci se ocitá zhruba jednou za dva měsíce.



Peříčko sledují všichni



Snazší to v tomto ohledu mají žačky, které se mohou skrýt v anonymitě velkoměst. Lékař je většinou osobně nezná. V menších obcích se dívky k pilulkám dostávají hůř. Bojí se, že gynekolog a zdravotní sestra znají rodiče, takže radši návštěvu lékaře neriskují. I proto končívají první lásky těhotenstvím častěji v malých městech. "Zrovna tu v devítce jednu nastávající maminku máme," přitakává Ladislav Šabacký, ředitel základní školy v malé obci Jaroměřice nad Rokytnou. V červenci školu opouští. Odchází na vlastní žádost do předčasného důchodu. Těhotenství patnáctileté žačky bylo poslední kapkou. "Otec dítěte je starší. Před rokem jejich poměr vyšetřovala policie, ale nic se neprokázalo. S tím, že čeká dítě, se dívka rodičům svěřila pozdě, interrupce už nepřicházela v úvahu," podotýká ředitel. O pohlavní zdrženlivosti svých svěřenců si iluze nedělá. "Nepochybně to zkoušejí spíš sami mezi sebou než se staršími. Škola na to nemá šanci přijít. Jsou doma sami, na videu si pouštějí pořad Peříčko a pornofilmy, znají to všichni, proč by to nezkusili?" dodává Šabacký.



Zkušenosti z večírků i z internetu



Děti mu dávají za pravdu. Páťák, který při hodině rodinné výchovy přizná, že porno ještě neviděl, si v kolektivu vrstevníků ani neškrtne. Zkušenost se sebeukájením má podle sexuologického průzkumu Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny devět procent desetiletých chlapců a deset procent stejně starých dívek. Ve čtrnácti už masturbuje polovina všech dívek i chlapců. První vážnější sexuální zkušenosti se nejčastěji odehrávají doma: v nepřítomnosti rodičů. "Udělá se mejdan u spolužáka, který je doma sám. Občas se nějaký ten pár vytratí do vedlejší místnosti a je to," popisuje praxi svých vrstevníků patnáctiletý Tomáš z Benešova. Podobně přišel ve čtrnácti o panictví i Petr. "Byla starší a na jednom domácím večírku mě svedla. Slovo dalo slovo, měli jsme také dost upito," vypráví. U jednoho aktu nezůstalo, s Martinou chodil dalšího půl roku. Na školních akcích, jako jsou třeba lyžařské zájezdy, se spíš holduje alkoholu, o sex tam moc nejde. Výjimkou jsou prý jenom páry, které už spolu nějaký čas chodí. "Učitelé? Nemají šanci to uhlídat," doplňuje zkušenosti šestnáctiletý Pavel z Příbrami. Na své si dnes přijde i ten, kdo je ostýchavý. Sexuchtivým dětem slouží internet. Ať už doma nebo při hodinách výpočetní techniky. Toho před časem využila čtrnáctiletá dívka z Ústí nad Labem. Toužila po sexu, ale nevěděla, jak na to. A tak v hodině informatiky zabrousila na internetovou seznamku. Tam našla toho pravého. Šestadvacetiletý muž, v domnění, že jde o zralou "sedmnáctku", navrhl schůzku. Hned napoprvé se spolu vyspali. Internetová známost trvala půl roku: přesně do chvíle, kdy vše odhalili rodiče.



Když se to provalí, bývá pozdě



Pro učitele i rodiče je to tvrdý oříšek. Výraz nevinného umí sehrát každé dítě, jeho blízcí mu navíc mnohdy chtějí věřit. Je to lepší než řešit problémy. "Potíž je v tom, že se to nedozvíme, pokud děti něco takového dělají v soukromí. Zjistíme to až ve chvíli, kdy přijde malér," řekl ředitel Základní školy v Pelhřimově Luděk Charouzek. Jeho kolegu v Kucově ulici v Praze 5-Stodůlkách Pavla Petrnouška přivedla zkušenost až ke studiu sexuální výchovy mládeže. Specializaci si zařídil poté, co musel dětem vysvětlovat, proč je jejich třináctiletá spolužačka těhotná. "Vypadala nesměle. Stalo se jí to na nějakém mejdanu s klukem starším asi o tři roky. Doma to řekla pozdě," podotýká Petrnoušek. Jeho hodiny sexuální výchovy jsou mezi dětmi populární. O svých žácích díky nim ví často víc než jejich rodiče a může jim pomoci. Jako třeba dívce, která se mu svěřila, že ji pravidelně zneužívá vlastní strýc.



Zákazy nic nespraví



I kvůli riziku zneužití dítěte by měli rodiče ve chvíli, kdy se jim k první sexuální zkušenosti přizná, udržet nervy na uzdě. "Chce to klid, žádnou hysterii. Nejdřív je třeba zjistit, jestli k pohlavnímu styku nedošlo z donucení. Pokud to bylo dobrovolné, měli by se rodiče ujistit, zda dítě použilo antikoncepci," míní psycholožka Lenka Čadová. Dětem v podobných hrátkách nikdo nezabrání. Rodiče se mohou soustředit jedině na prevenci. Měli by s dítětem navázat partnerský vztah a začít včas se sexuální výchovou. Tak, aby jim dítě důvěřovalo a včas se svěřilo. "Zákazy nic nespraví. Přesvědčit čtrnáctiletého puberťáka, že má na sex dost času, když už s tím začal, je nemožné. Rodiče by měli vyslechnout v klidu jeho názor a ujistit ho, že mu rozumějí a jsou připraveni mu pomoci," dodává Čadová.