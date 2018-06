Dnešek rozhodne: Horváth, nebo Bende

Jeho kurz byl v polovině týdne 1,35, zatímco na Petra Bendeho se sázelo v kurzu 2,70. Stejně tak mnohé známé osobnosti považují za více talentovaného zpěváka Vlastu Horvátha.

Letošní finále soutěže Česko hledá SuperStar se bude od loňského lišit a mělo by být ještě napínavější. Inspirované americkou verzí soutěže proběhne ve dvou dnech.

Program večera

Oba soutěžící uzavřou svou cestu v Superstar v sobotu písničkami, které se jim nejvíce povedly. Jednu si mohli vybrat sami, druhou jim přiřkla porota.

Vlasta Horváth si pro finálový večer vybral The Final Countdown od skupiny Europe, Petr Bende píseň Feel od Robbie Williamse. Porota vybrala Horváthovi skladbu Love Is All Around od Wet Wet Wet, Bendemu Nie, alebo ano od slovenské skupiny No Name.

Každý z nich bude muset zvládnout novou skladbu Jen pro tu chvíli. Diváci tak budou moci porovnat jednu skladbu ve dvou podáních.

Mimo soutěž si zazpívají duet Say Say Say Paula McCartneyho a Michaela Jacksona.

Hlasování do neděle

"Druhá česká superstar bude vyhlášena v neděli. Do té doby budou moci diváci také hlasovat," podotýká vedoucí projektu Pavel Zuna.

Nedělní galakoncert navíc slibuje velké setkání a zároveň srovnání SuperStar. Českým divákům se při něm totiž představí letos v dubnu zvolená slovenská superstar, třiadvacetiletá Katarína Koščová z Prešova, i vítěz chorvatské soutěže, devatenáctiletý Patrik Jurdič. - více o galakoncertu zde

ANKETA

KDO BUDE SUPERSTAR? HLASUJTE ZDE