Dnes se vám všechno může vrátit ve zvýšené míře, tvrdí numeroložka

"Taková koncentrace jedniček navyšuje výrazně dominanci, průraznost, a jestliže není tato energie dobře uchopená, může vyvolat mnoho nedorozumění," řekla Michaela Valová.

Podle numeroložky je třeba dbát velmi pozorně na to, co člověk bude dělat. Ve zvýšené míře se vám totiž všechno může vrátit. V dnešním datu je také dvojka posílená nulou, která pomůže zjemnit nezlomnost jedniček a podpoří citlivost. Při rozhodování je dobré skloubit intelekt a intuici. Pak je prý vše v rovnováze a to si člověk může z energie dnešního dne vzít.

Přestože se často v souvislosti s různými daty spekuluje o konci světa, ten se podle Valové zatím neblíží.

"Upřímně, sama za sebe si nemyslím, že se stane něco zásadního zrovna ten den, který je spojován s koncem Mayského kalendáře (21.12.2012 - pozn. red.)," tvrdí numeroložka.

Magické datum 11.11. 2011

"K numerologii potřebujete mít dobré analytické schopnosti, protože to není jen o součtu čísel, ale hlavně o jejich vzájemné kombinaci, jak spolu budou působit," říká Valová. Právě vibrace čísel je důležitá.

Také příští rok nás čeká výjimečné datum. "12.12.2012 v sobě nese kombinaci mužského a ženského principu, je to příznivá vibrace pro cokoli, co se odehrává na partnerské úrovni," objasnila numeroložka.

Fascinace jedničkami

Datum obsahující šest jedniček fascinuje lidi po celém světě. Na Facebooku vzniklo několik stránek točících se kolem tohoto data, po celém světě se pořádají speciální akce související s jedničkami.

Internet pak bzučí blogy a blogery, kteří připomínají odraz mystické jedenáctky v takových událostech, jako byly teroristické útoky z 11. září 2001. Navíc samotná newyorská "dvojčata" - zničené mrakodrapy Světového obchodního střediska - prý připomínala jedenáctku a první letadlo, které do nich narazilo, byl let číslo 11, uvádějí internetoví konspirátoři.

Jiní se odvolávají na proroctví svatého Malachiáše, který v 11. století předpověděl, že před biblickou apokalypsou bude 112 papežů. Současný papež Benedikt XVI. je 111. papežem.

Budovy Světového obchodního centra před teroristickým útokem Papež Benedikt XVI.

Význam má toto číslo hlavně pro numerology. Ti na tento den předpovídají vesměs problémy v citové oblasti, naopak dařit se má v oblasti materiální a finanční.

Podle profesora Kansaské univerzity Johna Hoopese, který se specializuje na rozbíjení mystických, okultních, konspiračních a jiných teorií, jde ale o typický příklad pseudovědy."Někteří lidé používají numerologii, aby se pokusili pochopit svět, ale má to asi takovou vědeckou váhu jako text slavné písně The Age of Aquarius," tvrdí Hoopes.

Nevhodný pro svatby, dobrý pro porody

Mnozí lidé ovšem využívají data pro speciální události. I když podle numerologů není pro svatby právě vhodné, zaznamenaly úřady zvýšený zájem o toto datum pro velký den. "Na 11. 11. máme dohodnutých kolem 30 svateb," řekla vedoucí odboru matriky radnice v Praze 1 Lenka Jelínková. V jiné dny se podle ní v centru hlavního města přitom odehraje nanejvýš deset sňatků.

V Jižní Koreji se zase snaží matky v toto datum přivést na svět dítě. Mnohé žádají o porod císařským řezem. Jedničky by se pak potomkům sešly i v rodném čísle, které je v Jižní Koreji třináctimístné a prvních šest číslic tvoří datum narození. Podle listu Soul Newspaper stoupl na pátek počet plánovaných císařských řezů o 20 procent a zapsat se na něj nechaly i matky s řádným termínem o týden později.

Podle numerologů budou mít děti narozené v tomto datu velké schopnosti vnímat i milovat a budou mít vůdcovské sklony. Zároveň ale budou prudcí a vznětliví.