Dnes doma. Zítra? Na ulici!

Neplatit nájemné se stalo "dobrým zvykem nemála obyvatel dříve státních, nyní obecních a soukromých domů. Zlaté časy neplatičům prý končí - některé radnice popisují trend posledních měsíců přímo jako exekuční smršť. "V první polovině devadesátých let si málokterý soudce dokázal sám sebe představit jako zlého kapitalistu, který bude vyhazovat lidi na ulici. Nyní se situace mění, řekl nedávno mluvčí radnice třináctého pražského obvodu, které dluží 250 neplatičů asi 15 a půl milionu korun. Nebezpečí, že se dlužník nájemného octne ze dne na den na ulici, je reálné i podle Blanky Stiboříkové, exekuční soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5, který případy v Praze 13 řeší.Opravdu už soudy bez průtahů přivolují k vystěhování lidí z bytů?Ano, to nebezpečí je skutečně reálné. Vyklízení bytů se dělo vždycky, ale dřív rozsudky většinou zněly - po zajištění bytové náhrady. A ty nebyly. Radnice už teď mají jak náhradní byty, tak přístřeší. Lavina se rozjíždí. A kromě toho vyklízíme i na ulici, bez náhrady.Jsou lidé exekucí překvapeni?Velmi. Nesmírně překvapeni. Výkonní úředníci se často setkávají s tím, že jim dlužník neotevře a myslí si, že to tím končí, že je nepostižitelný. Omyl - soud má právo zjednat si přístup. Je to průlom do nedotknutelnosti obydlí, ale my to právo máme - vzít ssebou zámečníka a otevřít.Prý bylo dřív soudcům žinantní nařídit vyklizení z bytu. Jak to jde exekutorům?Už si zvykají. Exekuční řízení lítost neobsahuje, tu musí exekutor strávit sám v sobě. Slušnost a znalost, ale také sebevědomí a razance - to jsou nutné vlastnosti exekutora. I já trvám na tom a vedu exekutory k tomu, aby byli razantní a nebáli se. Samozřejmě, když jim hrozí nebezpečná situace, pak musí couvnout. Ale musím říct, že naši exekutoři si dost vědí rady.A když má exekutor vystěhovat rodinu s malými dětmi?Myslím, že sociální systém u nás je dosti ochranitelský, vezměme všechny ty sociální dávky, příspěvky na bydlení - náruč státu je hojná dost. Bohužel, i přesto může jít i rodina na ulici a děti do ústavu - ale to je přece odpovědnost rodičů, když to nechají zajít tak daleko. Nicméně v případě rodin s malými dětmi se dává většinou na určitou dobu přístřeší.