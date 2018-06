Dlouhý hrál nahý, Kodetová se neodbourala

"Jsem ráda, že jsem ty humorné situace ustála a neodbourala jsem se při nich. Vždycky je lepší, když na ně člověk reaguje bez mrknutí oka," míní Kodetová. Stejně reagovala i ve chvíli, kdy se její divadelní manžel, s nímž vede válku o dům, ocitne při slavnostní večeři, kterou Barbara Roseová uspořádá pro honosnou společnost, na své půlce stolu úplně nahý. A když se pak navíc ukáže, že mu jeho mužství zakrývá pletená figurka.

"Už jsem si zvykla, tuhle scénu jsme samozřejmě zkoušeli několikrát a Michal nebyl oblečený ani při generálkách," říká herečka, která v Dlouhém našla skvělého parťáka. "Známe se od konzervatoře, Michal je bezvadný herec a dobře na sebe slyšíme. Jsem ráda, že jsem tu roli vzala, i když jsem na její nazkoušení měla sotva tři týdny a bylo to hodně náročné. Do toho jsem ještě točila a absolvovala se starší dcerou trhání nosních mandlí," vypočítává.

Kodetová se na divadelní prkna vrátila v hlavní roli po třech letech. Nabídku dostala, když onemocněla původně obsazená Kateřina Lojdová. Svůj bravurní herecký výstup, který diváci v hledišti odměnili dlouhým potleskem, si vychutnávala se slzami v očích. "Myslela jsem v tu chvíli i na tátu," přiznala Kodetová.



Pavel Šporcl a Bára Kodetová

Bojovnou Roseovou si zahraje do konce roku ještě několikrát, principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský ji ale chce obsadit i do dalších kousků. "Jsem rád, že u nás Bára je," nechal se slyšet Hrušínský. Rád je i hereččin partner, houslista Pavel Šporcl, který premiéru z důvodu natáčení nové desky sice nestihl, ale dorazil krátce po ní s krásnou orchidejí. "Viděl jsem pár zkoušek a byl jsem z Báry nadšený. Co nejdřív se půjdu podívat na představení," říká Šporcl.