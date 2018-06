Dlouhého čeká léto bez sportu

Už to mám podruhé a hned poprvé jsem říkal, že bych to nepřál ani svému největšímu nepříteli. Bolelo to příšerně," říká Dlouhý.

Namísto oblíbeného tenisu a fotbalu si bude číst. "Poslední dobou jsem knížky nestíhal, tak to aspoň napravím. A jinak se budu na zranění hodně vymlouvat, aby všichni dělali všechno za mě," směje se.

Během prázdnin bude točit seriál z hokejového prostředí Poslední sezona. Hokejistu v něm naštěstí nehraje. "Jediný sport, který mi nejde, je bruslení, tak jsem dostal roli majitele klubu, který jenom řídí a buzeruje."

Dovolenou si užije hlavně v Čechách. "Minulý rok jsem ji strávil na Novém Zélandu a v Austrálii, tak si teď chci projet Čechy. Klasicky strávím s bráchou, tátou a malým bráchou týden v jižních Čechách, kde jsme první tři dny jenom sami chlapi a teprve potom za námi můžou přijet kamarádi, děti a holky." I za ním přijede jeho dívka. Chodí s ní dva roky. Je ochotný o ní prozradit jen tolik, že není z branže. "Časem se to provalí, ale zatím jí chci chránit soukromí," říká.