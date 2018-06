Dlouhé sukně sluší nejen štíhlým ženám

a budou vám slušet. O délce sukní či šatů to ovšem neplatí.Když přišla anglická módní návrhářka Mary Qauntová v šedesátých letech s minisukněmi, jen málokdo věřil v její úspěch. Ženám (o mužích nemluvě) se však krátké sukně zalíbily, a to i přesto, že ekonomicky zaujaté hlasy hovořily o tom, že za geniálním tahem nebyla ani tak módní vize jako snaha výrobců punčocháčů konečně se prosadit. Podvazky, které do té doby vládly, se totiž pod minisukně nosit nedaly. Sukně kryjící opravdu jen to nejnutnější tedy v šatníku zůstaly. Ale jsou ještě dnes to nejlepší? Módní návrháři mají letos v oblibě nejraději délky ke kotníkům a pak lehce pod kolena. Při nedávné módní přehlídce Escady, která se konala v Praze, minisukně sice nechyběly, slavná topmodelka Pavlína Pořízková, která je předváděla, však nechtěně potvrdila, že krátké sukně opravdu patří jen k pěkně a pevně tvarovaným štíhlým nohám. Zatímco její tvář, která byla v osmdesátých letech považována za nejkrásnější na světě, zdaleka neprozrazovala čtyřiatřicet let, bosé nohy v minisukních bohužel ano. Pokud si myslíte, že se pro horké léto bez krátké sukně neobejdete, velmi se mýlíte. Mnohem příjemnější a také "chladivější" jsou módní dlouhé sukně s vysokými rozparky. Mladé dívky mohou zkusit i další hit letošní sezony, kterým jsou dlouhé sukně stažené dole do tunýlku. Výrazněji nabírané a široké dlouhé sukně se ovšem v žádném případě nehodí pro takzvaný profesionální šatník do kanceláře. Další módní délka pod kolena bývá označována jako lichotivá a elegantní, ale je třeba ji přijímat opatrně. Může přidávat léta a navíc také platí, že příliš nesluší malým ženám. U nich odborníci na image dokonce připouštějí, že mohou kvůli vyváženosti ukázat větší část nohou. To ovšem neznamená, že si pořídí minisukně! Pozor je třeba si dát i na příliš rozšířené sukně. Sukně ve tvaru "A" dělá totiž všechny ženy kratší a širší, přidávají prostě další kilogramy. Výběr vhodné délky je proto zcela jednoduchý - zapomenout na módní diktát, postavit se před zrcadlo a kriticky posouvat délku sukně opatrně nahoru či dolů. Rozhodovat bude vaše výška, proporce, ale také tvar lýtek či kolen.