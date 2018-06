Dj Lucca a Michal Dvořák se v červenci dočkají syna

DÝDŽEJKA LUCCA, PŘÍTELKYNĚ MICHALA DVOŘÁKA

31. KVĚTNA 1978 V BRNĚ Po gymnáziu odjela jako au-pair do Anglie, pracovala i jako recepční. Ve22 letech se dala na dýdžejing. Se svou muzikou navštívila řadu zemí. Na Love Parade 2006 v Berlíně hrála pro téměř dva miliony lidí. Její sestra Leona (Qaša) je úspěšná choreografa a tanečnice.

JAK SE POTKÁ ROCKER S DÝDŽEJKOU

Lehce. Na akci. Bylo to na Žižkově. (Michal: Bylo to přesně 12. listopadu na Žižkovské věži na večírku jedné módní značky, které jsem tváří.) Rok 2008.

KDY JSME SE SLADILI

Michal mi byl sympatický na první pohled. Když se s někým seznámím, vím hned, jestli se s ním budu přátelit víc, nebo se vidíme poprvé a naposledy. A tady to bylo jasné. (Michal: Neboj, kompliment ti oplatím.)

KDY MĚ ODVEDLO MIMINKO OD TVRDÉ MUZIKY

Naposledy jsem hrála v pátém měsíci a rozhodně mi není líto, že si dávám od dýdžejingu pauzu. Vystupovala jsem deset let a myslím, že jsem toho prožila a procestovala hodně. Je to ale velká změna, dříve jsem byla zvyklá na to, že každý víkend odjíždím na party. Navíc si myslím, že až se vrátím, budu mít jinou energii a mnohem větší nadhled.

KDY JSEM ZAČALA MÍT TRÉMU Z PORODU

Nervózní jsem byla spíš, když jsem hrávala pro deset tisíc lidí. A dva miliony na Love Parade jsou už takový dav, že na trému zapomenete. Strach z porodu zatím nemám, ale to asi přijde. Termín máme v červenci.

JAK PROMĚNILO TĚHOTENSTVÍ NÁŠ HUDEBNÍ VKUS

Ubylo techno. (směje se) Pořídila jsem si i takový pás se čtyřmi reproduktory, který se dá uvázat na břicho, a z něj poslední dva týdny pouštím miminku klidnou muziku. Hrajeme si balady, někdy i vážnou hudbu. (Michal: Říkal jsem ti, že nemáš říkat vážná hudba, ale klasická. Jarda Svěcený tvrdí, že ji to diskvalifikuje u mladých lidí.)

JAK JDE HUDBA A SPORT DOHROMADY

Mám ráda tenis, je to velká vášeň. Ráda sleduju turnaje i v televizi. (Michal: Běžky, nezapomeň na běžky!) Jo, běžky. Hledala jsem totiž něco, co bych mohla dělat v těhotenství. Hrála jsem patnáct let závodně stolní tenis, takže by mi pohyb opravdu chyběl. Vyhrálo plavání a běžky. (Michal: A kolo.) Kolo, to né. Běžky beru. Ale jen po rovinách.

CO SI PUSTÍME U PORODU

Tam asi nebudu nic vnímat. (Michal: Ale vybrat si můžeš. Vidím, že to bude povinně Vivaldianno.) (smějí se) Já bych brala Mozarta.

JAK DOBŘE HO ZNÁM

Kolik alb vydala skupina Lucie:

Pět, osm?

Michal: To nevím ani já. Vím, že každá byla zlatá, platinová, multiplatinová, v Česku i na Slovensku.

Počkejte. (zapíná iPhone a hledá) Tak prý deset a jedno "bestof ".

MICHAL DVOŘÁK, HUDEBNÍK, PŘÍTEL LUCIE KVASNICOVÉ

23. LISTOPADU 1965 V PRAZE Část základní školy absolvoval v Alžíru. Autor scénické a filmové hudby působil patnáct let v kapele Lucie. Pro ČT natočil dokumenty Pandurango. S houslistou Jaroslavem Svěceným vydal desku Vivaldianno. Byl třikrát ženatý, s partnerkou Lucií čekají první dítě - syna.

CO MI ŘEKLI KAMARÁDI ROCKEŘI NA PARTNERKU-DÝDŽEJKU

V současnosti nejsou moji kamarádi rockeři, ale lidi, kteří se věnují klasice a alternativní hudbě. Pracuju totiž s indiány, Ondrou Smeykalem - nejlepším hráčem na didgeridoo na světe, s houslovým virtuózem Jardou Svěceným, s dívčím Melody Quartettem. Jediný rocker, který je se mnou ve studiu, je kytarista a aranžér Jirka Janouch. Ale vlastně nikdo neříkal nic. (Lucie: Aha...) Byli rádi, že mám konečně normální ženskou.

KVŮLI KTERÉ DESCE BYCHOM SE HÁDALI

Taková není. Muziku posloucháme oba spíš pracovně, a to si spousta lidí nedokáže představit, jak je to namáhavé. Nebo skládání. Je to náročná práce, třeba jako operace, kdy je potřeba být maximálně soustředěný. Když jsem šestnáct hodin denně ve studiu, tak představa, že přijdu domů a pustím si cédéčko, je pro mě téměř shodná s masochismem.

KTERÝM HUDEBNÍM SMĚREM VYRAZÍ NAŠE DÍTĚ

Bude to rocker. (Lucie: Dýdžej.) Nebo tenista. Hlavně aby nám neudělal čáru přes rozpočet a nebyl třeba noční vrátný. Už jsme ve fázi, kdy jsme vybrali poslední jména. Zatím mu ale říkáme Alien. Ne že by to byl vetřelec, ale když jsme si přinesli první fotky z ultrazvuku, tak na nich byly velké černé skvrny, jak se kreslí u mimozemšťanů. Takže je to alien.

ČÍM SE BUDU CHTÍT SYNOVI POCHLUBIT

To je těžké říct, ale v poslední době mi největší radost - tedy hudební - dělá samozřejmě Vivaldianno. Bral jsem to jako experiment a bokovku. Myslel jsem, že prodáme pár desek, něco rozdáme kamarádům a pět set kusů mi zůstane doma v garáži. A najednou jsou z toho platiny. Poznal jsem díky tomu spoustu zajímavých lidí, i třeba z oblasti klasické hudby, o kterých jsem měl dřív předsudky, že jsou "jiný druh".

NA KDY PLÁNUJU ČTVRTOU SVATBU

Novináři se mě ptali a já jim řekl, že se tomu nebráním. Pár zkušeností mám... (směje se) Mendelssohn by ale nejspíš nebyl. To je příliš velká klasika. Svatba je pro nás spíš pragmatický čin s razítkem.

JAK DOBŘE JI ZNÁM

Kdo dal Lucii přezdívku DJ Lucca:

Sestra. (Lucie kroutí hlavou)

Lucie: Ten jsem vymyslela já. Bavili jsme se o tom s Pavlem Tesařem (pořadatel tanečního festivalu Hradhouse) o skladbě My Name Is Luca od písničkářky Suzanne Vega a jen jsme přidali "c" navíc. Jen v zahraničí si někdy mysleli, že DJ Lucca je chlap.