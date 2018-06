Dj Lucca a Michal Dvořák se stali rodiči, mají syna Michala

"Jsme v pořádku," vzkázala z pražské porodnice v Podolí Lucie Kvasnicová, která rodila císařským řezem.

Chlapeček váží 3,7 kg a měří 52 cm. Otec byl u porodu. "Našel jsem nový smysl života," uvedl muzikant, pro kterého samotný porod byl možná víc vyčerpávající, než pro jeho partnerku. Jak uvedl, málem z vlny emocí zkolaboval.

Lucie Kvasnicová a Michal Dvořák tvoří pár již dva roky, k oltáři se zatím podle svých slov nechystají. Pro známého muzikanta by to byl již čtvrtý sňatek. "Pár zkušeností mám... (směje se) Mendelssohn by ale nejspíš nebyl. To je příliš velká klasika. Svatba je pro nás spíš pragmatický čin s razítkem," řekl Dvořák v nedám rozhovoru pro MF DNES.