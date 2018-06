DJ Bobo otevřel fanouškům své soukromí

Fanoušci DJ Boba měli možnost prožít s ním minulý týden přes internet jeden z jeho pracovních dnů. Celý den jim totiž psal dopis o tom, co zrovna v tu kterou chvíli dělal. "To jsem já, DJ Bobo, a právě jsem na zastávce v Hamburku," představil se světoznámý švýcarský zpěvák svým fanouškům a dodal, že s ním budou moci prožít celých čtyřiadvacet hodin jeho života. "Dneska očekávám mezi obyčejnou pracovní rutinou hodně zajímavých akcí, takže se máte na co těšit," oznamuje DJ Bobo svým fanouškům.