Jeho o dva roky mladší žena naopak doufá, že děvčátko si užije spoustu zábavy s panenkami Barbie stejně jako kdysi ona.

DJ Bobo, občanským jménem René Baumann, a Nancy, která je také zpěvačkou a tanečnicí, se poznali v roce 1993 při velkém koncertním turné. Svatbu měli loni v srpnu ve švýcarském Luzernu.

Zpěvák byl v minulosti ženatý už jednou, se svou první ženou se rozvedl v roce 1994. Původně vyučený pekař a cukrář pronikl do světa hudby v roce 1993 se svým hitem Somebody dance with me.