Švédský dýdžej Avicii žil s Češkou, plánovali spolu údajně rodinu

„Vždy jsem si přála náš vztah držet v soukromí, protože jsem chtěla, aby byl jen náš, a nechtěla jsem hrát v celém tom humbuku roli. Myslela jsem si ale, že pokud bych tohle světu odhalila, bylo by to v moment, kdy sděluji, že s tebou čekám dítě. Ach jo, jak tenhle plán nevyšel,“ napsala na Instagramu Tereza Kačerová, která vyrůstala v americkém Vermontu.

Modelka kromě vzkazu pro Tima Berglinga, jenž vystupoval pod jménem Avicii, zveřejnila také video, na němž je vidět, jak hudebník dobře vycházel s jejím synem Lucasem.

Mezitím dýdžejova rodina připustila, že spáchal sebevraždu. V prohlášení uvedla, že Tim byl příliš křehkou duší, která nedokázala dále snášet své onemocnění a nemožnost živě vystupovat.

„Náš milovaný Tim byl hledač, křehká umělecká duše pátrající po odpovědích na existenciální otázky. Byl to příliš náročný perfekcionista, který cestoval a pracoval tvrdě v tempu, které ho přivedlo k extrémnímu stresu. Když přestal jezdit po turné, chtěl najít rovnováhu ve svém životě a být šťastný a moct dělat to, co miloval nejvíce – hudbu. Opravdu dost zápasil se svými myšlenkami o smyslu, životě a štěstí. Už ale nedokázal jít dál,“ napsala rodina v prohlášení.

Avicii, jehož největší hity jsou Levels, Wake Me Up!, The Day a You Make Me, trpěl akutním zánětem slinivky břišní, částečně zapříčiněným nadměrným pitím alkoholu. V roce 2014 mu byl odstraněn žlučník a slepé střevo a kvůli rekonvalescenci zrušil mnohá představení. S koncerty skončil roku 2016, ale dále vytvářel studiovou hudbu. V Ománu se minulý týden předávkoval tišícími léky.

„Tim nebyl stvoření pro tu obchodní mašinérii, do níž se dostal. Byl to citlivý člověk, který miloval své fanoušky, ale děsil se pozornosti médií a veřejnosti. Time, navždy tě budeme milovat a budeš nám moc chybět. To, kým jsi byl, a tvá hudba budou udržovat památku na tebe živou,“ uvedla rodina.