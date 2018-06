Aviciiho pochovali při soukromém obřadu sedm týdnů po jeho sebevraždě

Obřad se konal o víkendu v Aviciiho rodném městě Stockholmu. Jeho známí a příbuzní na sociálních sítích zveřejnili fotky ze hřbitova Skogskyrkogården.

Přesná příčina Aviciiho smrti nebyla oznámená, ale rodina později připustila, že spáchal sebevraždu. V Ománu se v dubnu předávkoval tišícími léky. Rodina v prohlášení uvedla, že Tim byl příliš křehkou duší, která nedokázala dále snášet své onemocnění a nemožnost živě vystupovat.

„Tim nebyl stvoření pro tu obchodní mašinérii, do níž se dostal. Byl to citlivý člověk, který miloval své fanoušky, ale děsil se pozornosti médií a veřejnosti. Time, navždy tě budeme milovat a budeš nám moc chybět. To, kým jsi byl, a tvá hudba budou udržovat památku na tebe živou,“ uvedli příbuzní.



Avicii, jehož největší hity jsou Levels, Wake Me Up!, The Day a You Make Me, trpěl akutním zánětem slinivky břišní, částečně zapříčiněným nadměrným pitím alkoholu.

V roce 2014 mu byl odstraněn žlučník a slepé střevo a kvůli rekonvalescenci zrušil mnohá vystoupení. S koncerty skončil roku 2016, ale dále vytvářel studiovou hudbu.