Divokej Bill: Pár let ještě poletíme

„V bílé dodávce, kterou nám na tuhle divokou šňůru půjčil kamarád. Vejde se nás tam všech osm, celá kapela, a sem tam i nějaké to pivko, co nám někdo přibalí na cestu. U pumpy si koupíme pár časopisů nebo na notebooku zkoukneme nějaký film, ale taky pracujeme a jde to docela dobře.

Spousta našich písniček takhle vznikla. V autě nebo na mejdanu po koncertě. Jeden řekne, hele tady by mohlo být tohle, druhý to doladí a je to. Když pak všechno skončí a jsme třeba i dva měsíce u nás doma v Úvalech, a to je hodně malé městečko, dostaneme se do stereotypu a nápady se zrovna nehrnou.

Příště přibrzdím

Jsme teď v polovině, odehráli jsme patnáct koncertů, ale o ponorce nemůže být řeč. Jen jsme trochu unavení. Kolikrát hrajeme i třikrát do týdne a po téhle zkušenosti už vím, že příště trochu přibrzdím. Ať je koncert v Chebu, nebo v Havířově, musíš tam být nejpozději před obědem, ve dvě se to nazvučí a kolem páté už stojí holky u brány, aby se mohli začít pouštět lidi.

Ten celodenní mejdan dá zabrat. Leckdy skončíme po půlnoci, a když tam ještě není hotel, zabalíme se do spacáků v hokejové šatně, a ty nepatří k nejpohodlnějším. Není to žádná legrace a nikdy bych nevěřil, že tohle někdy řeknu.

Chci mít hodně dětí

Až skončí tohle turné, rád zajdu za tátou do dílny. Pořád to tam voní dřevem, protože on si tam něco kutí od rána do večera, tak se přidám a třeba si postavím novou kytaru. K muzice mě to táhlo odmala, takže truhlařina je a asi i zůstane na druhém místě, ale jednou s muzikou stejně zvolním. Už teď přemýšlím o rodině a o tom, že chci mít spoustu dětí.

Ještě pár let poletíme, ale pak s se s kapelou stáhneme do ústraní a budeme si hrát muziku jen tak pro radost. Pak se možná k truhlařině vrátím.“

Více se dočtete ve čtvrtečním magazínu DNES

Projekt Pelíšky slavných vzniká ve spolupráci s magazínem DNES, Sidovsky management a hudební televizí Óčko. Pořad můžete sledovat na Óčku každý čtvrtek od 21:00 (reprízy v pátek v 10:00 a v sobotu v 15:00). www.naladit.ocko.tv

PELÍŠKY SLAVNÝCH - VŠECHNY ČLÁNKY ZDE