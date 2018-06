Divoká karta iDNES.cz Veronika Vrublová v Hlasu postoupila, jde k Vojtkovi

Veronika Vrublová si pro své první vystoupení v soutěži vybrala píseň Poison od Nicole Scherzingerové. Zpočátku to nevypadalo dobře. Porotci si sice její zpěv užívali, žádný se ale dlouho neotáčel.

Nakonec nápis "Chci tě" zmáčkl Pepa Vojtek. Tlačítko chtěl dlouho zmáčknout i Michal David a Dara Rolins po svém otočení trochu zalitovala, že si Veroniku nevybrala. "Ty jsi takové drobné děvče s velkým hlasem," řekla Rolins. Rytmusovi vadila intonační nejistota.

Veronika ale měla radost, že si ji vybral právě frontman skupiny Kabát. "Já jsem si strašně přála, aby se otočil pan Vojtek," řekla se slzami v očích.

Karolína Ruppert

Méně úspěšná byla zpěvačka Karolína Ruppert, po jejímž zpěvu se neotočil ani jeden z porotců. "Na to, jaký máš hlasový fond, sis vybrala špatnou písničku, mohla jsi do toho dát víc, to by tu ty knoflíky lítaly," řekl Pepa Vojtek, který Karolínu zná a ví, jak dobrá je zpěvačka.

Do dalších kol postoupila i zpěvačka a herečka Markéta Poulíčková, známá jako L.B.P., pro kterou je to už třetí velká pěvecká soutěž v Česku (více čtěte zde). Do svého týmu chtěli profesionálku úplně všichni. Vybrala si Pepu Vojtka, protože je jí jeho muzika nejbližší.

Z postupu se mohla radovat i šestadvacetiletá Nikoleta Spalasová, která má za sebou už zpívání s frontmanem skupiny Deep Purple Ianem Gillanem (více čtěte zde). Prali se o ni Michal David a Rytmus. Spalasová ale neodolala nabídce klipu od Rytmuse a vybrala si jeho.

Karel Gott v soutěži Hlas ČeskoSlovenska

Pozici soutěžícího si vyzkoušel i Karel Gott, který přišel zazpívat do zad svým kolegům. Otočili se všichni a držitel 37 slavíků si vysloužil ovace vestoje. Být soutěžící, vybral by si jako kouče Daru. "Už jsme to jednou zkusili a bylo to docela dobré," řekl Gott.