Přátelství v Hlasu je umělé, říká otevřeně kůň iDNES.cz Vrublová

Jak se vám lidsky jeví soupeři? Držíte takříkajíc basu?

Myslím si, že jsou to takové divné vztahy. Chci kamarádit se všema, ale přijde mi, že "kujou pikle". Hodně si rozumím s lidmi z Rytmusova týmu, a i když jsme v relativním přátelství i v tom našem týmu, tak mi přijde, že je to takové umělé přátelství a že se všichni hlídají a kryjí si metody. Snad si za chvíli nepolezeme na nervy (smích).

Drží vám v soutěži palce i nějaký partner? Zajímá mě, jestli jste zadaná.

Byla jsem zadaná, ale kvůli soutěži jsem se rozešla. Chci se věnovat hlavně soutěži, jsem často v Praze a myslím si, že jsem celkově mladá na vážný vztah. Na to je ještě čas. S klukama spíš ráda flirtuju, to se ale časem určitě změní.

Všiml jsem si, že jste nejspíš jediná soutěžící s rovnátky. Berete to jako možnou výhodu, která dřív do jisté míry pomohla i Ewě Farne?

Dřív jsem se za rovnátka styděla, nevěděla jsem, jestli se můžu usmát, ale pak jsem si řekla, že si mě takhle mohou lidi víc zapamatovat, když si řeknou ´ta s rovnátkama´. Nosím je už dva roky a už jsem si na ně zvykla.

Po kom jste zdědila hudební talent?

Asi právě po mamce. Ona je takový hudební snílek. Chtěla vždycky zpívat, ale její máma jí to nedovolila. Dopřála to alespoň mně, když mě jako malou přihlásila na zpěv. Jsem jí za to vděčná. Bez zpěvu bych už nedokázala žít.

Jste v týmu Josefa Vojtka, jak se vám Josef jeví jako člověk?



On je veselý člověk, když přijde stres, dokáže uklidnit. Přijde mi, že je pohodář. Má dobré názory, je správný kouč.

Vybrala byste si Josefa i v případě, že by se na vás otočilo víc koučů?

Určitě. Pepu jsem chtěla už předtím. Sice jsem nebyla nikdy rocková zpěvačka, zpívala jsem spíš pomalé popové písničky, ale až díky první soutěžní skladbě, a díky Pepovi, jsem přišla na to, že se mi rock líbí, i když se samozřejmě snažím být dobrá ve všech žánrech.

Jaký význam má Hlas ČeskoSlovenska ve vašem životě?

Znamená to pro mě strašně moc. Kdyby takhle soutěž nebyla, asi bych už nezpívala, protože jsem si myslela, že na to nemám. Sice jsem hudbě dala hodně a poctivě trénovala, ale protože se nedostavovaly úspěchy, tak jsem s tím chtěla skončit. Pak jsem ale viděla výzvu v televizi a poslala jsem přihlášku, i když máma byla proti. A vlastně mě pustila i díky iDNES.cz, díky vaší divoké kartě.

Jaký cíl jste si v Hlasu dala?

Než jsem do ní nastoupila, cíl byl dostat se do finále. Samozřejmě si teď přeju jít dál a dál, ale když by se povedlo být v týmu Pepy druhá, budu za to ráda.

