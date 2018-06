Začínám od nuly, říká Vrublová z Hlasu a představuje vánoční song

Jak změnila soutěž váš život?

Soutěž Hlas zcela ovlivnila můj život a mé plány do budoucna. Co považuji asi za největší změnu, je to, jak jsem se na hudbu i showbyznys dívala před tím a jak se na něj dívám nyní. Také organizátoři koncertů mě začali brát po soutěži trochu jinak a díky televizi jsem se dostala do kontaktu s mnoha profesionály a skvělými muzikanty, se kterými teď trávím většinu volného času a od kterých se snažím čerpat dobré rady a zkušenosti.

Dostala jste díky soutěži nějaké nabídky?

Ohledně nabídek to bylo různé. Ovšem právě proto jsem po soutěži potřebovala nějakou dobu na to, abych si promyslela, co opravdu chci, a uvědomila si realitu. Soutěž nám ukázala svět, který byl pro nás všechny do té doby nedostupný, a nyní po skončení soutěže si mnoho z nás uvědomilo, že vlastně začínáme úplně od nuly. Dlouhou dobu jsem hlavně řešila manažery, a proto jsem se nějakou dobu po soutěži nehnula z místa. O prázdninách mě prostřednictvím Pepy Vojtka zkontaktovala Jana Boková, má nynější manažerka, která mi domluvila natáčení mého debutového alba. Ale jelikož nastaly jisté problémy se sponzory, zase se to na nějakou dobu seklo a já tudíž vyšla se singlem, který jsem si sama napsala - Čas Vánoc. Mým cílem ale je natočit skvělé country poprockové album, které tu v Česku podle mého chybí.

Veronika Vrublová a Leoš Mareš, který jí čte báseň od fanouška. Michal Chrenko a Veronika Vrublová jako první finalisté opustili Hlas ČeskoSlovenska (9. dubna 2012)

Proč zrovna country?

Když jsem jednou měla čas a koukala jsem se na novinky na YouTube, našla jsem písničku Cowboy Casanova, kterou nazpívala Carrie Underwood, a zjistila jsem, že to je přesně ten typ písniček, který mi sedí, který mě oslovil a kterému se chci i já věnovat ve své vlastní tvorbě. Když jsem hledala podobný žánr v České republice, nenašla jsem nic. Country písně byly staré a neoslovily by mladé lidi. Chci, aby mé písně měly rockový podtext a bylo z nich cítit takové to moderní americké country, které tu není a ne jenom mě chybí.

Vánoční píseň jste napsala sama?

Bylo to vlastně tak, že jsem měla na kytaru trénovat pár akordů, na které mě asi během tří minut napadla melodie a na tu melodii vánoční text, protože zrovna sněžilo. Byla to úplná náhoda.

A jaké jsou na píseň zatím reakce?

Vždycky, když jsem to někomu pustila, zpíval si pak "lalalala" a "pohoda", což byl vlastně účel písně. Takže jsem svoje demo poslala klukům z Randal Group a ti mi vytvořili rádiovou aranž. Původní verze byla pomalá, a tak to byl pro mě chvilku nezvyk, ale myslím si, že v jednoduchosti je síla, a protože je tato píseň první z mých zrealizovaných a navíc jsem ji napsala úplně sama, jsem na ni hrdá.

Jaká kapela vás doprovází?

Kapela, která doprovázela většinu ročníků Superstar a taky Hlas - Jimi Cimbala a Zoli Tóth.

SuperStar se právě na Nově rozjíždí. Nehlásíte se?

Nemyslím, že by organizátoři SuperStar chtěli míchat Hlas se SuperStar. Kdybych ale nebyla v soutěži Hlas, asi bych neváhala. Musím přiznat, že jsem nad tím chvíli uvažovala. Přeci jen, každým rokem se člověk zlepšuje a nabírá zkušenosti a spoustu věcí jsem v Hlase zvorala a chtěla bych to nějak napravit, abych si to stále nevyčítala, ale pak jsem dospěla k závěru, že se teď budu soustředit spíš na vlastní tvorbu. Myslím, že soutěže typu Hlas nejsou naposledy a že mám ještě celý život před sebou.

Takže byste do toho šla znovu?

Myslím, že kdybych nedošla až do finále, tak asi ano. Je to tady podle mého jedna z největších příležitostí, jak se ukázat širšímu publiku, a tak si vlastně udělat reklamu a jméno zadarmo. Hodně lidí to tak bere od začátku, jiným to třeba ani nedojde, jako třeba mně na začátku. A proto bych nyní hodně věcí udělala úplně jinak. Je to i věkem a zkušenostmi, které já neměla, a proto už chápu, proč se hranice věku v těchto soutěžích posunuje stále nahoru. Myslím, že nejlepší by bylo, kdyby tyto soutěže byly až od osmnácti let, kdy už si člověk něčím prošel a na spoustu věcí se dívá s nadhledem.

Setkáváte se s někým ze soutěže?

V kontaktu s lidmi ze soutěže jsem stále, hlavně prostřednictvím sociálních sítí. Zrovna za několik dnů máme společný koncert ve Zlíně, kde vystoupí několik finalistů právě z Hlasu ČeskoSlovenska. Před pár dny jsem se taky setkala s Pepou Vojtkem, který byl v soutěži mým koučem. Takže si myslím, že v kontaktu s těmi, kteří mi přirostli k srdci, jsem stále.