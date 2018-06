Divoká kachna uvízla v plzeňském podzemí. Zachraňovalo ji osm lidí

Osm lidí lovilo kachnu nejméně půl hodiny a akce v podzemí připomínala cvičení zásahové jednotky.

"Přívodní kanál v břehu Denisova nábřeží má od vstupu na poslední česla před turbínou asi 20 metrů. Hloubka je minimálně tři metry, 80 procent kanálu vede uzavřeným tunelem. V prostoru, kde se kachna zdržovala, byl mezi vodní hladinou a stropem klenby asi metr místa," popsal Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice zvířat. Pták se podle obsluhy turbíny dostal do náhonu před týdnem a zůstal v podzemí uvězněný.

Obsluha turbíny nejprve zvedla průtok v náhonu a všichni předpokládali, že kachnu vyloví u posledních česel před turbínou, kam ji dotlačí silný proud.

"Kachna se však nedala a pomocí křídel vždy zase zajela do tmavého nepřístupného prostoru," popsal Makoň.

Protože do podzemního tunelu by se nepodařilo dostat kánoi, nakonec se záchranáři a jeden z pracovníků dopravních podniků ponořili do studené vody před zastavenou turbínou v záchranných vestách, s baterkami a třeba i s nafukovací matrací.

Kachna jim ale záchrannou misi nijak neusnadňovala. "Střídavě se potápěla, měnila polohu výskytu a využívala stísněných prostorů a hlavně tmy," popsali účastníci záchranné mise. Nakonec se jim kachnu podařilo odchytit do podběráku. Po okroužkování ji záchranáři vypustili zpět na řeku Radbuzu, dostatečně daleko od náhonu, česel a turbíny.