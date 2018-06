´Dívkou léta 2000´se v hlasování stala babička

"Zdravím a přihlašuji do soutěže o Dívku/ženu léta svoji adoptivní maminku. Je jí 43 let, je to zralá, moudrá žena s duší však rozverné dívky, a právě to je na ní nádherné. Jmenuje se Eva Eremiášová a pracuje jako ředitelka grafického studia. Mám ji moc ráda, a tak kdykoliv mohu, fotím ji. Mám ráda fotografování a miluji fotografování milovaných objektů. Přihláška do soutěže by pro mámu měla být takovým mým malým dárkem, poděkováním za to, že je.