Dívkám nahoře bez v myčce zima není

"Chladné dny nám nevadí. Zahřejeme se pohybem," řekly pracovnice nedávno otevřené erotické myčky automobilů v Ostravě-Svinově.

Čtyřiadvacetiletá Jana z Ostravy studuje vysokou školu. Prací v myčce si chce jen přivydělat. "Je to pro mě něco nového," uvedla.

Její o tři roky mladší kolegyně Marcela už zkušenosti se svlékáním má. Nechce však specifikovat jaké. "Svět je malý," vysvětlila. Před známými a rodiči svou novou práci zatím tají. "Jsem rozvedená. Ví to jen můj současný přítel a kamarádka, která mě sem přivedla," svěřila se.

Po několika dnech mají dívky své stálé zákazníky. "Říkají, že se do nás zamilovali a budou jezdit pravidelně. Nenechavých rukou a možných útoků se zatím nebojí. Obavy jim však dělají velká auta. Nedávno dívky myly jeep: "Musely jsme mu vyšplhat na střechu."

Myčku s polonahou obsluhou otevřeli 1. března dva bývalí policisté. "Viděl jsem to v televizi a řekl si, že to musím zkusit," řekl třicetiletý Miroslav Šebek. O obsazení míst striptérek nemusel mít obavy. Na inzerát se přihlásilo 200 dívek. "Zájem byl obrovský a stále se ozývají další holky," řekl podnikatel. "Vybírali jsme podle toho, jakou show lidem

předvedou. To, jak vypadají, nebylo nejdůležitější," poznamenal provozovatel erotické myčky.