Dívka EU volila Miss Slovácka

„Bylo to velmi vyrovnané, jsou to kvalitní soutěžící a porota to neměla jednoduché,“ řekla Dana Putnářová z Ostravy, která do Kyjova doprovázela svou dceru, členku poroty a čerstvou Miss EU Zuzanu Putnářovou. - více o Zuzaně zde

Soutěž Miss Slovácka 2004 nakonec vyhrála sedmnáctiletá Slovenka Katarína Mannová z Pezinku. „Prvé dojmy? Ďakujem,“ špitla pouze do mikrofonu vítězka. Z Kyjova odjížděla s modrou Škodou Fabia a taškou plnou darů.

Ani ve druhém ročníku soutěže nezvítězila dívka z regionu. „Soutěž byla od začátku chápána jako soutěž otevřená, bez regionálního omezení. Podmínkou byla jen slovenština nebo čeština,“ vysvětlil ředitel soutěže František Malík, který ji vloni poprvé otevřel.

Boj o titul v Kyjově se podobal soutěži Miss České republiky: dlouhé štíhlé nohy, reklamní úsměvy, vyzývavé pohledy a naučené věty. „Doufám, že se někdy dostanu do televize,“ sdělila publiku své největší přání jedna z krasavic.

Hrálo se o auto, polštáře, motorový olej, výměnu pneumatik a také o večeři.