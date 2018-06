Dívčí trio Holki se promění v lehké děvy, natočí klip o hříchu

Důvodem k odhození svršků je videoklip s názvem "Jsi hříchem", v němž si zpěvačky zahrají lehké děvy v patřičném sexy prádélku.

Hudbu, text a celou produkci nové skladby Holek obstaral zpěvák a skladatel Jarek Šimek, videoklip se bude točit v průběhu ledna. Partnery v něm budou půvabným dívkám tři muži, jejich jména jsou ale zatím tajemstvím.

"Tipy na herce máme a pokusíme se je ke spolupráci doslova ukecat. Jsou to samozřejmě čeští herci, ale kdybychom mohly lovit v zahraničních vodách, líbil by se nám třeba Keanu Reeves," smějí se Holki. Toho by si rozhodně vybrala jako partnera Radana Labajová, ve videoklipu ji čeká postelová scéna. Zvlášť se na ni prý těší její partner, s nímž má dvouletého syna Theodora Maxmiliana. Všichni partneři dívek jsou prý však rozumní a způsob návratu zpěvaček na scénu chápou a tolerují.

Kateřina Brzobohatá bude s největší pravděpodobností šokovat své žáky a možná i paní ředitelku, svou šéfovou. Učí totiž na základní škole, kam chodí děti s poruchami chování. "Mám třeťáky, ti to ještě nebudou moc chápat a paní ředitelka to snad řešit nebude, ví o tom a chápe, že k mé druhé práci podobné záležitosti patří. Stejně jsem ale zvědavá, jakou reakci tyhle fotky a pak i klip vyvolají," říká s úsměvem Kateřina.

Zkoušku na styling a focení promo fotek dívky absolvovaly v Kutné Hoře u kamaráda Jiřího Horáka, který navíc Nikole k blížícím se třicetinám věnoval elektronickou cigaretu. Jako jediná ze skupiny totiž kouří a nový rok je příležitostí, jak dostát svému předsevzetí. "Chci přestat, ale ne úplně a elektronická cigareta je skvělý způsob, jak kouřit, ale zdravě," raduje se zpěvačka.

Holki zažily období své největší slávy před deseti lety a se svým bohatým repertoárem chtějí vystupovat všude, kde se dá. O turné po vzoru chlapecké kapely Lunetic ale neuvažují a jejich návrat nedoprovodí ani nová deska. "Chceme točit jen singly, kterými budeme oživovat poměrně silný repertoár z minulosti. Máme vyzkoušeno, že lidi chtějí slyšet starší písničky, které znají a zpívat si je s námi," uzavírají.