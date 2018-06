Diváky pobuřují „nemravní“ VyVolení

VŠE O VYVOLENÝCH ZDE

Boj o televizního diváka od neděle pořádně přitvrdí. Po TV Prima přichází s vlastní reality show i Nova: Big Brother. Soutěže ještě nestihly pořádně začít, a už jsou tu první stížnosti od diváků.

Ti kvůli vulgárním výrazům účinkujících a choulostivým scénám v pořadu VyVolení píší Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která televizi může udělit až desetimilionovou pokutu.

Podle předsedy rady Petra Pospíchala je stížností zatím asi padesát. "Začaly chodit hlavně poté, co se soutěžící přestěhovali do vily. Divákům vadí nejvíce vulgární výrazy, otevřené hovory o intimních záležitostech, nahota a neustálá konzumace alkoholu a kouření," říká.

O tom, zda televize odvysíláním těchto záběrů porušila zákon, bude rada teprve jednat. "Zatím pořad analyzujeme. O tom, zda jsou stížnosti na místě, rozhodneme do několika týdnů," říká předseda rady.

Televize Prima na nelibost diváků rychle zareagovala. "Od čtvrtka jsme začali vulgarismy vypípávat. Věříme, že další stížnosti na pořad už nebudou," řekl mluvčí soutěže Marek Winkler.

Vyvoleným nechybí "otevřenost"

Vladko umí hovořit o sexu otevřeně. "No teďka, abych řekl pravdu, tři dny to vydržím, čtvrtej den budu nervózní, ale potom ‚to‘ budu mít nateklý jak dva melouny."

Monika se nejdříve před kamerami sprchuje v jedné sprše s chlapci, pak si s Michalem předává cigaretový kouř z úst do úst a nakonec v posteli masíruje Rosťu, který jí rukou zajíždí pod košili. Jindy zase Regina předvádí Petrovi striptýz.

"Viděla jsem zrovna část, jak tam dva kluci před kamerou sprostě pomlouvají jednu z dívek. Takovéhle pořady mě znechucují," říká jedna z divaček, Kristýna Andrlová.

"O stížnostech a případných sankcích za pořad VyVolení rozhodneme do několika týdnů," říká Pospíchal. Na neformální schůzce ředitele Primy Martina Dvořáka osobně varoval, ať si dá "opravdu pozor" na to, co se v pořadu objeví.

"Chráníme zájem diváka"

Kde je v Česku mez toho, co může televize ještě vysílat a co už je za hranicí zákona? "Nedá se říci, že například odhalená ženská ňadra jsou v pořádku a něco víc už ne. Vždy posuzujeme konkrétní souvislosti každého případu," říká Pospíchal.

Pokud rada dospěje k názoru, že televize svým vysíláním ohrožuje psychický nebo mravní vývoj mládeže, může udělit až desetimilionovou pokutu. Pokut už rada udělila televizím desítky.

"Rada chrání zájem diváka, který nemusí být na určité věci ve vysílání připraven. Jedenáctiletému dítěti některé záběry subjektivně nemusí vadit, a přesto jsou pro jeho vývoj škodlivé," tvrdí Pospíchal.

V reakci na protesty začala Prima pípáním rušit sprostá slova, která soutěžícím někdy uklouznou. "V žádném případě nechceme porušovat zákon," říká mluvčí televize Jana Malíková.

Už v neděli přitom začíná další, konkurenční soutěž Big Brother na Nově. Obě televize začnou vysílat další část show, která bude k vidění až po desáté večer, a mají výmluvné dovětky: "bez cenzury" a "co kamery neměly vidět". Stanice očekávají vysokou sledovanost.

Dá si Nova pozor, aby se stížnostem diváků a možné pokutě vyhnula? "Těžko odhadnout, co se v tom domě přihodí. O tom, co ještě odvysíláme a co už ne, se budeme rozhodovat případ od případu," říká tiskový manažer Velkého bratra Adam Kotalík.

Předseda televizní rady Pospíchal odmítá spekulovat, zda Prima dostane za odvysílané choulostivé scény z reality show pokutu. "Zatím pořad sledujeme a sbíráme podklady pro rozhodnutí. To padne do několika týdnů."