VIDEO: Zeman to u umělců tvrdě schytal. Starý tragéd, říká Osvaldová

„Chtěl bych pogratulovat Divadlu Kalich a jsem rád, že to tu za těch patnáct let nikdo nezku*vil,“ pronesl před narvaným hledištěm Ondřej Soukup, po jehož boku stála Gábina Osvaldová. Společně pro Kalich vyprodukovali několik významných děl. „Jsem také velice ráda, že tu nehrají žádné ku*dy,“ doplnila známá textařka, která tak jasně a tragikomicky vyjádřila, co si o hlavě státu myslí.

„Nehnula mi žlučí sprostá slova, spíš mi hnulo žlučí, kde byla použita a na jaké půdě. Pravdou je, že obsah těch slov je daleko horší než vulgarita. Říkala jsem si ‚proč‘. Jestli by už to třeba byl případ pro zkoumání doktora Nešpora, jestli je to už nějaký delirantní stav. Pak jsem si taky říkala, ke komu vlastně mluví. Pan Zeman není člověk, který mluví nahodile, myslím, že to má dobře promyšlené. Sám tvrdí, že to mířil jinam, já si myslím, že promluvil ke svým voličům. A co bych mu řekla? Asi že je starý tragéd,“ nebrala si servítky Gábina Osvaldová.

Ještě víc byla naštvaná herečka Eva Holubová, která nikdy neměla problém nahlas říci, co si myslí. A platilo to i v případě exprezidenta Václava Klause. „Co je na tom k řešení? Zvolili jste si ho, tak ho tady máte. Mě to nepřekvapuje. Takového jste ho chtěli, tak ho tam máte, tak ahoj.“

Mírnější rétoriku pak volil zpěvák Richard Tesařík, který je mimochodem služebně nejstarším umělcem Divadla Kalich. Odehrál tu i nejvíc představení, celkem pak hrál v devíti titulech.

„Všichni ta slova známe. Za prvé to přeložil blbě, protože Pussy neznamená, co říkal. Je to kočička, nebo máme jiné různé jemnější výroky. Takže blbý překlad a za druhé se to nehodí,“ uvedl.



15 let Divadla Kalich - Jana Paulová a Pavel Zedníček

Několikrát si do Miloše Zemana rýpli i průvodci slavnostním večerem Jana Paulová a Pavel Zedníček. Ti jsou s Kalichem rovněž spojeni od samého začátku a na této scéně působí i dál.

Narozeninový megakoncert připomněl představení, která na repertoáru už nejsou, i projekty, které stále běží, například Horečku sobotní noci, Ženu za pultem 2, Johanku z Arku či Mauglí. Největší hity zazpíval i Miro Žbirka, jehož Atlantida položí základy nově chystanému projektu, který Kalich uvede v příští sezoně. Na pódiu se v průběhu večera vystřídalo více než 50 umělců.