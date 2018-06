Diváci zvolili za Miss Královou z Teplic

FOTOGALERIE ZDE

Králová, která se pyšní mírami 95-65-94 a pracuje jako asistentka v advokátní kanceláři, vyhrála ještě další tři tituly udělované porotou, čtenáři a posluchači rádií: Miss Nejsympatičtější hlas, Miss Sympatie a Miss Talent.

V hledišti karlovarského hotelu Pupp jí držel palce a sto tisíc korun jejím vítězstvím získal Luciin patron, bratranec David Diepold.

Lucie si sama na sobě cení toho, že je veselá a bojovná. A co by na sobě naopak chtěla vylepšit? "Měla bych se naučit ráno včas vstávat a chodit do práce," odpověděla po soutěži na otázku MF DNES královna krásy a přiznala, že v neděli vstávat vůbec nebude! "Spát asi nepůjdu a budu vzhůru," řekla.

Králová je dvojnásobnou Miss Severní Čechy. Stejné vítězství jako letos, získala už vloni, ale tehdy tři dny před finálem odstoupila, protože jí tragicky zahynul přítel.

Na čtvrtém místě diváci zvolili kakaovou Danielu Frantzovou z Chrudimi. Porota jí vyhodnotila jako Miss Elegance a Miss Silueta.

Po základních disciplínách: Módní přehlídce, volné disciplíně a promenádě v plavkách, poslali diváci čtyři z dvanácti finalistek - Danielu Frantzovou, Lucii Královou, Agátu Hanychovou a Petru Macháčkovou - do Top finále. Po dvojicích oznámili jejich jména Miss World Peruánka Maria Julia Mantilla Garciová a generální ředitel TV Nova Petr Dvořák.

Každá ze "superfinalistek" si v samém závěru vylosovala jednu otázku a než odpověděla, měla patnáct vteřin na rozmyšlenou. "Může jeden člověk změnit svět?" Dostala otázku Králová. "Může, mnohokrát se to už v minulosti stalo. Doufám, že do budoucna to bude vždy jen k dobrému," odpověděla Lucie.

Druhé místo pro studentku Literární akademie je velkým překvapením. Petra Macháčková se totiž do finále dostala jako náhradnice za Lucii Linhartovou, která pod důkazy přiznala, že fotila porno.

Porota udělila 3 tituly

Na začátku večera absolvovaly dívky módní přehlídku v šatech návrhářky Kateřiny Balounové z módního domu Taiza, která ušila róbu pro tento večer každé dívce přímo na míru.

Odborná dvanáctičlenná porota udělila tituly Miss Elegance, Miss Talent a Miss Silueta. V první části přímého televizního přenosu z karlovarského Grandohotelu Pupp vyhlásila miss roku 1989 Ivana Christová Miss Nejsympatičtější hlas.

Tu volili posluchači rádií a titul získala Lucie Králová z Teplic, soutěžící s číslem 3. Stejnou dívku titulem Miss Sympatie ocenili i čtenáři časopisů. Spolu s titulem Králová získala vůz Toyota Yaris.

Za Miss Elegance označila porota dívku z Chrudimi, soutěžící s číslem 1, třiadvacetiletou Danielu Frantzovou. Cenu jí předal zpěvák, herec Marek Eben, moderátor finálového večera Miss ČR z roku 1995, který vysypal z rukávu jména všech tehdejších finalistek.

Po volném vystoupení vyhlásil herec Bolek Polívka Miss Talent. Zvítězila opět Lucie Králová, která ve volné disciplíně předvedla (stejně jako při semifinálovém kole v Liberci) výrazový tanec.

Mezi jednotlivými disciplínami zazpívali zamilovaný duet Petr Janda a Michael Kocáb, Čtyřtet Jiřího Korna, Lucie Bílá spolu s přítelem Václavem Bártou, král světových diskoték DJ Bobo a Kamil Střihavka s Karlem Gottem.

Poslední a tradiční soutěžní disciplínou, na kterou diváci netrpělivě čekali, byla promenáda v plavkách. Po ní přišla vítězku titulu Miss Silueta korunovat těhotná Monika Žídková. "Bude to kluk a narodí se koncem června," svěřila se Miss ČR a Miss Europe z roku 1995 a maminka čtyřleté Nikolky moderátorovi večera Janu Čenskému a divákům. Za Miss Silueta porota označila Danielu Frantzovou s mírami 94-66-91.

ČTĚTE VŠE O MISS ČR I KONKURENČNÍ ČESKÉ MISS ZDE