Diváci VyVolených překřičeli moderátorku

Těžko říct, co se kandidátům honí hlavou, když se už poněkolikáté během desítek minut dozvídají, jak jsou na tom se svými šancemi, jejichž výsledek je celkem zřejmý.

Možná však hraje roli i únava z dlouhého čekání. Přímému přenosu předcházela řada příprav včetně generálky. Už od jedné hodiny byli soutěžící v areálu, kde trávili čas každý sám ve své místnosti.

„Celý den jsme seděli a čekali, něco jsme zkoušeli, odpovídali na dotazy, koukali na video a tak,“ popisuje Barbora Fojtášková, která příliš nepočítala s tím, že postoupí. „Dva krásní chlapi, to je konkurence. Na jednu stranu jsem ráda. Přišla jsem k tomu náhodou a nevím, jestli bych vydržela dlouho od rodiny a bez kontaktu.“

Na skandování během večerní opakovací show ve stylu Teletubbies se pilně připravovali i kamarádi a známí soutěžících, doplněni z řad komparzistů. Naučili se fandit tak zuřivě, až to bylo nežádoucí. Za hlasitého potlesku a hukotu ve studiu nebylo slyšet skoro ani slovo moderátorky Terezy Pergnerové.

Během vysílání reklamního bloku studio zmlklo. Ticho však záhy prolomil hlas showmana Pavla Vaňka, který spustil z plných plic písničku Vysoký jalovec. Někteří z publika se nadšeně přidali. Možná je škoda, že Pavel ve vile bydlet nebude, sám však nelituje. „Beru to jako sport. Jako první vždycky skončí jen jeden. Dneska měl štěstí Rosťa a já mu moc přeju, ať si to tam užije a vydrží, protože to určitě bude chtít pevné nervy,“ míní Pavel, který je rád, že mohl být mezi prvními, kdo se představili lidem. „Mohl jsem předvést, co ve mně je, a nekopíroval jsem ty druhé.“