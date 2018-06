Dítě na stará kolena. Ano, či ne?

Když se pan Jandák někde objeví se svou tchyní, lidé si myslí, že je to jeho mladá manželka. Čtyřiačtyřicetiletá žena tvoří se svým pětapadesátiletým zetěm takřka ideální pár. Skutečná paní Jandáková je však čtyřiadvacetiletá maminka ročního kluka.Zatímco řada mladých lidí vposledních letech oddaluje věk, kdy si pořídí první dítě, nemálo starších mužů naopak čile zakládá druhé rodiny. Rozvedení otcové, kteří ve čtyřiceti, padesáti i více letech mají další potomky, nejsou ničím výjimečným. Zatímco si někteří pochvalují, že výchovu dítěte ve starším věku provázejí takové pozitivní záležitosti jako více času, porozumění i peněz, jiní varují: spočítejte si, zda se vůbec dožijete jeho maturity.Muži, kteří si pořizují miminko ve zralejším věku, nebývali nikdy ničím neobvyklým. Odjakživa mají něco společného: zpravidla jsou úspěšní a finančně zabezpečení. Když pomineme příslušníky různých panovnických rodů, kteří plodili potomky, dokud jim příroda dovolila, příklady se odedávna dají najít i mezi známými osobnostmi z různých oblastí veřejného života. Pablo Picasso měl své třetí, nejmladší dítě v pětašedesáti letech, Charlie Chaplin si pořídil posledního syna v bezmála sedmdesáti. Ani současné známé české osobnosti nezůstávají v tomto směru pozadu. Sedmapadesátiletému hudebnímu skladateli Petru Hapkovi přibyl k pěti dětem další syn loni. K dospělým dětem z prvního manželství si pořídil dcerku například hudebník Petr Janda, herec Karel Heřmánek a řada dalších. Ostatně sám premiér Miloš Zeman měl svou dcerku z druhého manželství, když mu bylo jedenapadesát. Někteří psychologové mluví v souvislosti se stárnoucími otci až o nezodpovědnosti. Je to trochu sobecký přístup k dítěti," komentuje problém starších otců psycholog Jan Cimický. Míní tím fakt, že v padesáti je muž sice ještě dost ve formě na to, aby s dvouletým synkem běhal po hřišti, ale když se dítě změní v dospívajícího mladíka, otec je pak v tak vysokém věku, že mu nemůže poskytnout potřebnou oporu. Přiznávám, že vzít si o jedenatřicet let mladší ženu je trochu riziko. A jestliže někdo tvrdí, že přitom omládne, nevěřím mu. Spíš si stejně jako já uvědomí, co všechno už nezvládá," říká Pavel Jandák z Brna. Své druhé manželství nazývá šancí prožít ještě druhý život. Přiznává však, že původně s dítětem nepočítal. Jenže pak jsem si uvědomil, že by to bylo vůči manželce sobecké. Je mladá a dítě samozřejmě chtěla. A já si teprve teď uvědomuji, jak jsem kdysi své dcery nechtěně zanedbával," líčí majitel malé firmy, který má dvě dospělé děti z prvního manželství. Tehdy jsem dokončoval školu, žili jsme s manželkou v malém bytě, nemohli jsme si nic dovolit. Když je člověk starší, má nejen více finančních možností, ale i více citu pro výchovu. A nakonec, stejně jako každý muž, jsem ješita. Je to prostě příjemné, mít mladou atraktivní ženu a malé dítě," tvrdí.Oddalují stárnutí?Rozvod staršího páru a následné pořízení si nové rodiny nebývá ani tak vysvobozením z neřešitelné situace, jako spíše snahou muže oddálit stárnutí. Po mnoha letech soužití jsou totiž partneři většinou na sebe tak zvyklí, že žijí docela klidně". Mladá atraktivní partnerka je pro staršího muže samozřejmě lákavá. Mnohdy muži zakládají novou rodinu, ale vlastně po změně životního stylu nijak netouží. Rádi by žili stejně jako dříve, jen s jinou ženou," vysvětluje psycholog Petr Šmolka. Málokterá mladá manželka je však spokojena s každodenními večery u televize. Setkala jsem se s případem, kdy věkově nevyvážené manželství skončilo tak, že sedmačtyřicetiletý tatínek hlídal po večerech miminko, zatímco mladá maminka s kamarádkami obrážela diskotéky. Ten muž to tehdy komentoval slovy: Co jsem si nadrobil, to si musím sníst. Je to extrémní příklad, ale co já vím, nejeden muž přiznává, že ho dítě ve starším věku dost unavuje," tvrdí psycholožka Jiřina Máchová.Ne náhodou mezi lidmi koluje řada vtipů a historek o stárnoucích otcích. Od těch, jak si sklerotický tatínek nemůže vzpomenout, jaké vlastně dal synáčkovi jméno, po ty, kdy kdosi říká otci: Máte šikovného vnuka, dědečku. Psychologové i lékaři se však shodují v následujícím: zakladatelé nových rodin by neměli zapomínat, že rčení člověk je tak starý, jak se cítí, není tak úplně pravdivé. Stárnutí jde oddálit, nikoliv odvrátit. Když přijdou nemoci, má člověk tolik starostí sám se sebou, že zpravidla ani při nejlepší vůli není schopen o víkendu učit desetiletého synka lyžovat, aby se mu pak na kurzu spolužáci nesmáli, že to neumí. Když se k tomu přidá stres z toho, že po mladé manželce koukají mladí muži, je na cestě taková partnerská krize, že se původní první manželství jeví jako období veskrze příjemné.