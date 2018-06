Dítě jsem si moc přála, užívám si to naplno, říká „Brňanka“ Csáková

"Napište, že jsem začala dělat pro Armádu spásy," vybafla hned na počátku rozhovoru zpěvačka, která už od loňského srpna bydlí v brněnských Soběšicích. Řeč se ale posléze stočila k jiným zajímavým tématům, například jejímu odchodu z Prahy a mateřství, které je pro ni novou zkušeností.

Vy jste byla prvorodičkou těsně před čtyřicítkou, prožívá žena v tomto věku zrození života intezivněji?

Já si dítě vždy moc přála. Osud mi úplně nenahrával. Je to pro mne nebetyčné štěstí a opravdu si to užívám naplno.

Dnes jste tedy matkou na plný úvazek?

Myslím, že ano. Už jsem se ale pomalu vrátila i ke svojí práci. Někdy dělám tři jindy sedm vystoupení do měsíce. Taktéž jsem začala nacvičovat roli Žofie v nově připravovaném muzikálu Kat Mydlář, který má premiéru 24. února příštího roku. Je to časově dost náročné, ale naštěstí mi pomáhá jak partner tak babička s dědou.

Všichni se tlačí do Prahy a vy už jako populární zpěvačka, jste to vzala opačným směrem. Ovlivnilo to rozhodnutí nějak vaši kariéru?

To určitě ne. Kariéru si přece ovlivňuju sama. V době internetu a mobilních telefonů je vše jinak. Já moje přesídlení do Soběšic nepovažuju za handicap. Cítím se tady šťastná.

Tak dobře, vezmu to přísně logisticky. Asi je pro slavnou zpěvačku jednodušší vyjíždět za prací z Prahy než ze Soběšic, ne?

Po našich komunikacích je náročně vyjíždět odkudkoliv kamkoliv. Ale já vždy hodně jezdila. Pendlování úděl zpěvačky provází.

A neplatí v šoubyznysu dvojnásob: sejde z očí sejde z mysli? Nemusí si zpěvačka na vrcholu neustále nějak potvrzovat svoji pozici?

Zpěvačku samozřejmě rodí kontakt s publikem. Je dobré být viděný. Projekty typu deska, i když dnes nejde o žádnou výdělečnou práci, nebo třeba muzikál či benefiční koncert jsou dobré. Je dobře se objevovat a já to snad s jistou mírou a noblesou dělám. Skutečně ale nechci být u všeho a všude. Především chci být tou nejlepší mámou. To je priorita.